疫情帶動預防型保單大熱賣 前三季銷售年增2.87倍

新冠疫情後國人健康意識提升，帶動健走與體檢型外溢保單大賣！據金管會保險局最新統計，光今年前九月「健走型」外溢保單銷售6萬5492張，年增4.6倍；體檢型第3季加入戰局大賣，同步帶動整體前三季外溢保單保費收入14.27億元。年增2.87倍。銷售前三名壽險公司分別是國泰人壽、南山人壽與新光人壽。

「外溢保單」是把保險從過去事後保障理賠功能，改為預防健康的概念，只要保戶透過運動健走或健檢，數據達到一定標準，就能享有各種不同的保費優惠，保險公司可減少理賠支出成本、保戶也能賺到健康，同時保險公司把節省的成本反向回饋給予重視健康的保戶，給予折扣優惠，是保險公司與保戶雙贏的新時代保險商品。

外溢保單過去主要是年輕人投保，但隨著各類健康險、終身險保費逐漸變貴、新冠疫情衝擊下國人健康意識也抬頭，外溢保單的銷售年年成長，前3季更是成長驚人。其中國壽推動最有力，在健走型產品市占率高逾九成。據保險局最新統計，今年前3季健走型外溢保單銷售金額高達11億7,779萬元， 單季大增4.36億元，年增率亦高達307%，保險局官員表示，國壽與新壽有幾漲保單銷售報捷所致，顯示新冠疫情，讓國人更注重健康，也帶動健走型保單商機。

另外一種主要外溢保單是透過自主健康管理，依體況數值可享保費優惠，這類俗稱「健檢型」外溢保單前三季賣了5萬5,973張,，單季大增4.2萬張，主要來自於南山人壽推出新保單貢獻，南山是體檢型銷售第一。同時保險局統計，健檢型外溢保單前三季銷售金額2億4,461萬元。年增206%。

第三類型則是其他採指定醫院健康檢查或依認知障礙提供長照服務等非現金給付方式的外溢保單，前3季新契約保費收入僅增加461萬元，整體金額有限。

保險局表示，目前共有8家壽險公司已核准及備查46張具外溢效果的保單商品，據統計，外溢保單今年前三季新契約「銷售件數」為12萬1,774件，相較去年同期成長329%；

初年度「保費收入」為14億2,702萬元，亦較去年同期增加10億5,840萬元，其中以「運動健走型」為主力商品，比重為八成二。外溢保單今年大熱銷的原因，金管會官員日前分析，除了國人健康意識抬頭之外，加上今年有肺炎疫情，使得民眾對於個人健康的風險管理意識升溫所致。