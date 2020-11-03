合庫主辦 元晶太陽能20億元聯貸案

合作金庫銀行統籌主辦元晶太陽能（6443）新台幣20億元聯合授信案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下完成募集，並於今日於合作金庫總行大樓19樓舉行聯貸簽約儀式，由合作金庫商業銀行雷仲達董事長代表授信銀行團與元晶太陽能科技股份有限公司廖國榮董事長共同完成聯貸合約簽署，本次聯貸案授信用途主要為償還既有金融機構借款暨充實營運周轉所需資金，參與融資的銀行計有10家。

元晶太陽能科技為國內太陽能模組領導廠商，公司成立於99年，以太陽能電池製造起家，並於102年跨入模組製造領域，一直以來秉持台灣製造的精神，無論於品質或產品創新上皆是國內外光電產業的典範。元晶太陽能積極響應政府綠能政策以及國際再生能源趨勢，本次聯貸將有助元晶太陽能引進新製程的產品產線，隨著產能的增加，元晶太陽能模組市佔率目標將可朝台灣第一為目標大步邁進，另外也將持續提升研發能力，積極發展新一代高效能電池，以利拓展海外國際市場。

合作金庫商業銀行長期深耕聯貸市場，係台灣聯貸市場領導業者之一，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供最即時、最完整的融資規劃。近年來合庫在雷仲達董事長帶領下，不僅獲利屢創新高，並全力配合政府政策，在疫情期間，積極協助受疫情影響之企業獲得紓困資金，於金管會辦理「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中榮獲六大獎，名列紓困優等銀行，表現深獲肯定。