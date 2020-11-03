憂美大選暴動 我國金融三業在美曝險五個月下滑290億元

美國總統大選終戰即將揭曉，無論共和黨川普與民主黨拜登誰當選外界憂心若人民認為票選結果不公則會開啟新的紛爭進而演變成暴動，金管會也將關切包括銀行在美分行安全。同時據金管會統計，截至9月底為止，我國金融三業（銀行、保險、證券）在美國曝險金額達到8兆2566億元，較上次4月底公布數字，短短五個月來下滑290億元，跟去年同期相較，仍增加1,706億元，但今年來增速度相較往年明顯有放緩跡象。

據金管會統計，截至9月底為止，目前全體台資金融業對美曝險金額達8兆2566億元，較4月當時公布的數字減少了290億元，顯示金融業也擔心美國選舉前後變數恐造成金融市場波動，因此有小幅撤退並減持部位情形。

美國一向是僅次於大陸外，國銀海外據點第二多的地區，更是國銀海外獲利主要來源。銀行局統計，國內銀行在美國共有23家分行與3家子行。截至今年9月底，國銀對美曝險金額達1兆3,950億元，較4月時亦少了390億元。

同時國銀在美曝險跟去年底的1兆2661億元比較，今年前9月增加1,289億元，跟去年同期比則增加402億元，顯示雖然國銀整體今年來還沒有撤退情形，但是下半年態度已見保守。

銀行局表示，目前國銀在美國當地以投資為大宗，截至9月底曝險金額為9,416億元，跟4月公布數字少了逾413億元，一年來僅增約百億元，顯示投資部份是銀行較擔心的部份；

但9月底的銀行授信曝險4,534億元，一年來增加298億元，算是今年增加的主要來源，跟9月時的數字相差不多還有小幅增加。

至於保險業部分，截至今年9月底止，全體台資保險對美曝險金額達6兆7,512億元 ，跟4月時公布數字還增加155億元，不減反增，一年來增加1,347億元。跟去年底比則增加2,287億元。

證券期貨業部分，對美曝險正式突破千億元，今年9月底1,104億元，與去年同期與今年4月時都下滑47~55億元，跟去年底仍增加243億元，證期局表示，主要是美元存款增加所致。