防踩雷！金管會提出銀行三大授信監理重點

近來銀行頻傳踩雷，金管會今（3）日召開銀行總經理會議，提出強化海外曝險控管、防範客戶以不實交易取得融資、不動產授信應核實鑑價等三大授信監理重點，要求銀行強化授信資產管理，以維持金融穩定。

金管會銀行局副局長林志吉表示，今天會議由銀行局長莊琇媛主持，會中主要針對金管會重要政策及社會大眾關心議題，與各銀行總經理溝通討論，包括強化銀行的授信資產管理，以維持金融穩定等。

目前本國銀行的授信資產品質尚屬穩定，資本適足性也屬穩健，但因國內外經濟及金融情勢多變，包括全球疫情持續蔓延、美國大選等變數，金管會就近期對於金融市場的觀察及金融檢查發現，在會中提出相關的監理重點與業者交換意見。

包括第一，持續強化海外曝險的控管。因疫情衝擊全球經濟，今年以來銀行海外踩雷事件頻傳，金管會要求銀行要注意海外授信風險控管。

第二，防範客戶以不實交易取得融資。繼潤寅案後，最近又傳出方悅服飾踩雷案，涉嫌以不實交易向銀行詐貸，金管會要求銀行要注意防範類似案件。

第三，近來房市熱絡，不動產授信也是監理機關關注重點，金管會要求銀行，對不動產授信應向消費者充分揭露資訊，審慎核實鑑價，金管會未來也將採取更精準具風險敏感度的資本計提方式。

金管會也在會中預告，明年將啟動監理壓力測試，以掌握銀行承擔風險的能力。金管會上次做金管會訂定統一情境的壓力測試是2018年，林志吉表示，這次壓力測試也是整體性的，包括不動產、利率等變化，都會納入情境設計，預計明年上半年啟動。