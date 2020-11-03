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管理法規風險 勤業眾信法遵平台上線

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

勤業眾信風險管理諮詢公司今（3）舉辦「數位時代法遵風險管理新趨勢」線上研討會，分享其自行研發的法遵平台「Telawscope」，將可協助企業節省風險評估作業時間，確保有效地法遵風險管理。

勤業眾信資深副總經理鄭淑芬指出，企業需要關注的法遵風險領域，會因其所在區域、產業、營運模式、新興技術運用等，產生不同之法遵風險領域順位及攸關法令規章之要求。

隨著5G進入商用階段，帶來商機的同時也帶來資安合規風險，鄭淑芬表示，人、流程、科技等三要素，在風險管理上都很重要，從組織面而言，企業應設置專責單位，負責法遵／合規業務的推動；制度面而言，要建立法遵管理流程，依據法規生命週期，進行管理流程制定、結合內控措施的調整與追蹤；科技工具則是第三個重點，企業可評估導入法遵科技，有效提升作業效率並強化法遵控管。

勤業眾信副總經理李介文表示，鑒於金融法規變動迅速，法遵科技應運而生，金融業已率先開始用科技來輔助自身合規、降低面臨鉅額裁罰風險。而隨著AI、雲端計算及數據分析等新興技術成熟，非金融業也開始利用監理科技管理法令規章與合規要求，以提升法遵人員作業效率。

勤業眾信已完成法遵平台「Telawscope」的設計與開發，讓企業法遵／合規人員透過平台即時觀測法規異動和內部作業流程合規狀態，並追蹤相關改善措施之執行進度。

勤業眾信表示，現階段法遵管理平台擁有「法規自動更新比對、合規措施追蹤提醒、智能建議」等三大功能，以節省人員作業時間，利用文字探勘及文本比對技術，提供攸關部門及內規建議。

該平台也針對金融業提供「法遵自評、法遵風險管理」兩大功能，勤業眾信表示，平台將自動產製自評表，便於人員自評及管理自評結果，搭配風險因子設定，自動計算固有及殘餘風險，節省風險評估作業時間。

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