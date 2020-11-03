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人離職獎金就不給惹議 金管會下令銀行該給就要給

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（3）日召開本國銀行總經理會議，對於近來發生銀行對離職人員不發放酬金的爭議事件，金管會要求銀行要增進勞資關係和諧，日前並已發函要求銀行注意。

金融海嘯凸顯不少理財專員為了績效獎金，不顧投資人權益，胡亂推銷商品。當時金管會主委陳冲提出「海豚理論」，意即金融業不能像訓練海豚表演一樣，「一跳上來，就給他魚吃」，理專一賣商品，就發給獎金，完全不顧未來的可能風險。

後來金管會訂定法規，從2015年起採薪酬遞延支付制度，金管會銀行局副局長林志吉表示，薪酬採遞延支付，不可一次發放，主要是為避免理專追求高利潤、不當銷售，例如半年後發20%，其餘再陸續發放等；銀行理專離職後，若離職跟疏失無關，仍應發放。

但近期有銀行不發給離職員工酬金，被員工檢舉，正訴訟中，金管會7月中接見全國銀行員工公會聯合會時，銀行員公會也提出相關建議。

因此，對於銀行對離職人員不發放酬金的爭議情形持續發生，金管會在9月21日函請銀行公會轉請會員銀行注意。

今天總經理會議中，金管會再度提醒銀行，對於所訂勞動契約及內部規範有關員工酬金的發放條件，除依據勞動相關法令辦理外，也應衡平考量員工離職原因的關連性，秉持公平合理原則並落實保障員工權益，以促進勞資和諧關係。

金管會 離職 金融海嘯

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