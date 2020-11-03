台新金控併購保德信人壽 公平會最遲11月18日宣布准駁

台新金（2887）8月11日宣布擬以55億元併購保德信人壽，據了解，公平會已於上月受理此結合案，台新金併保德信准駁與否，預估最遲11月18日就能見真章。

依據規定，雙方提出結合申請後，公平會須於30天內對結合案進行審議，有必要可延長60天，審議期最長不能超過90天，而台新金與保德信結合案的第一輪審議期限就落在11月19日（周四），但由於公平會循例都在每周三召開委員會議，因此台新金併保德信准駁最快有可能在11月11日排入委員會，最慢也會在11月18日宣布是「不禁止結合」，或者「續審」。因為，此案並未排入明（4）日的委員會議中。

銀行、證券、保險是金控重要的三隻腳，台新金多年來獨缺壽險版圖，一直是董座吳東亮心中所掛念的未竟之志，現在終於將有大轉變。

現在，就待公平會通過該結合案，收購成功完成後，台新金將順利補齊原本獨缺的保險版圖，透過銀行、證券與保險三大業務資源整合，發揮加乘效果。