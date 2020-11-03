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金控龍頭國泰金：今年不舉辦群聚型尾牙
新冠肺炎疫情衝擊，大型金控今年是否舉辦大型尾牙，成為關注焦點。
金控龍頭國泰金指出，「考慮疫情相關風險，故今年度不舉辦群聚型尾牙；將會以不同形式，支持餐飲業。」
金控獲利王富邦金表示，「目前開始規劃籌辦謝年會，但將視疫情情況調整，尚未最後定案。」
新冠肺炎疫情持續，電子業出現筆電大廠仁寶考量疫情不辦尾牙，金控業方面，每年都會舉辦大型尾牙的台新金控，動向受到關注。台新金控總經理林維俊昨(2)日下午表示，台新金還是會照舊舉行，這是請教過衛福部疾管署後的結論。
歐洲第二波疫情來襲，部分國家再次拉起警報，台灣因為政府邊境管制得宜，目前防疫情況良好。林維俊說：「我們有幸生在台灣。」
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