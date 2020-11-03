星展Card+上線 信用卡消費可即時折抵

現金回饋成為信用卡市場的主流，除了等待次月折抵，現在也可以有更快速的折抵模式，星展銀行（台灣）再度推出「信用卡即時消費折抵功能 」 ，讓卡友在刷卡消費時，即可透過信用卡app「星展Card+」選擇以點數折抵該筆信用卡消費，最高可100%折抵單筆消費。

星展銀行（台灣）消費金融處長孫可基表示，「信用卡即時消費折抵功能 」卡友除了能透過「星展Card+」掌握自己的消費，亦可選擇是否立即使用累積的點數進行消費折抵，並可透過「星展Card+」的多元點數兌換機制靈活轉換選擇，還能兌換Apple原廠商品。

「星展card+」打造多元點數兌換機制，提供「即時消費折抵」、「兌換刷卡金」、「兌換精選商品」、「兌換哩程」四大選項，卡友不僅能將累積點數兌換成刷卡金或精選商品，更可靈活轉換活利積分、現金積點與飛行積金，讓點數兌換更便利有彈性。