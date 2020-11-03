星展銀推「信用卡即時消費折抵功能」 最高可100%折抵

星展致力提升客戶數位服務體驗。繼打造全新行動銀行「星展digibank」後，星展銀行（台灣）再度推出「信用卡即時消費折抵功能」，讓卡友在刷卡消費時，即可透過信用卡app「星展Card+」選擇以點數折抵該筆信用卡消費，最高可100%折抵單筆消費。除了折抵刷卡消費外，卡友也能將點數兌換成哩程或商品，點數運用更自在多元。

星展銀行（台灣）消費金融處長孫可基表示，疫情催化讓消費者對銀行數位化服務需求增加、接納度也隨之提升。為了打造更符合卡友需求的服務體驗，星展銀行（台灣）推出「信用卡即時消費折抵功能」，卡友除了能透過「星展Card+」掌握自己的消費，亦可選擇是否立即使用累積的點數進行消費折抵，並可透過「星展Card+」的多元點數兌換機制靈活轉換選擇，還能兌換Apple原廠商品。

「星展Card+」創新推出的「信用卡即時消費折抵功能」，提供三大特色服務：

1.折抵便捷，市場領先

領先市場結合消費通知以及消費折抵，當刷卡消費符合消費折抵條件時[1]，「星展card+」即會發出推播通知，顯示刷卡消費及最高可折抵之金額，讓卡友選擇是否立即進行點數兌換，最高可100%折抵單筆消費，打破以往紅利兌換限制，不管商家是否開放紅利折抵或與銀行合作，都能隨心折抵消費，點數兌換更有感。

2.快速折抵，輕鬆兌換

卡友登入「星展Card+」後彈指間即可完成消費折抵，輕鬆便捷的操作模式，有別於以往繁複的點數兌換流程，讓卡友拿回點數兌換自主權，消費折抵更方便、更即時。

3. 四種兌換，一站滿足

「星展card+」打造多元點數兌換機制，提供「即時消費折抵」、「兌換刷卡金」、「兌換精選商品」、「兌換哩程」四大選項，卡友不僅能將累積點數兌換成刷卡金或精選商品，更可靈活轉換活利積分、現金積點與飛行積金，讓點數兌換更便利有彈性。

其中，在「兌換精選商品」部分，星展銀行（台灣）更特別與Apple合作「星展Apple星商城」，卡友不僅可使用飛行積金及活利積分兌換Apple 商品，還能自由調配扣抵點數與刷卡金額比例，且享有刷卡購買Apple商品不限金額分期0%利率優惠。「星展Apple星商城」由Apple原廠直送，更提供免收額外服務費的個人化雷射鐫刻服務。