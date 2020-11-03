2020年中小企業白皮書 企業數、就業人數雙創近年新高

根據《2020年中小企業白皮書》資料顯示，2019年台灣中小企業家數為149萬1,420家，占全體企業97.65%，較2018年增加1.72%；中小企業就業人數達905萬4,000人，占全國就業人數78.73%，較2018年增加0.99%，兩者皆創下近年來最高紀錄，顯示中小企業為穩定經濟及創造就業的重要基石。

在銷售額方面，2019年中小企業銷售額為12兆7,130億元，較2018年增加0.70%；其中，內銷額為11兆2,992億元，較2018年增加1.14%，且近年來皆呈正向成長。

此外，值得注意的是，2019年新設中小企業（成立未滿一年）銷售額為2,076億元，更較2018年增加15.80%，顯見我國中小企業2019年銷售穩定成長，且新創銷售表現亮眼。

同時，資料也顯示2019年中小企業平均月收入略增，以專業科學及技 術服務業的平均月收入增加最多。 2019 年的中小企業之平均月收入為38,000元，較2018年的37,000元略有提升。以公共行政及國防、強制性社會安全業之平均月收入最高，約5萬元，但該行業的就業人數僅809人;金融及保險業約48,000元，人數占比 4.07%次之，專業科學及技術服務業約47,000元，人數占比3.38%，居第3。收入最低者為農林漁牧業，約為2萬9,000元，人數占比4.97%。

至於中小企業的有酬就業人數占比最高為製造業，占25.33%，2019年的平均主要工作每月收入約38,000元，批發及零售業次之，占19.74%，平均月收入約3萬7,000元。

與 2018 年相比，2019年中小企業中，大多數行業的有酬就業者的平均月收入均有成長，除了「電力及燃氣供應業」、「用水供應及汙染整治業」、「運輸及倉儲業」、「不動產業」、「公共行政及國防、強制性社會安全」與「教育業」等6個業別較2018年低。

整體而言，2019年中小企業的勞動條件略有改善，每周平均工時較2018年略減0.18小時，平均月收入較2018年增加1,210元。

《2020年中小企業白皮書》中小企業白皮書專題則包括「國際行動支付發展產業趨勢分析」及「2019社會創新大調查」兩項議題。