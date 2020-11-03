金融奧斯卡菁業獎揭曉 兆豐金囊括四項獎 公股大贏家
素有金融界奧斯卡之稱的台灣傑出金融業務「菁業獎」揭曉得獎機構，兆豐金控（2886）囊括四項獎項，居公股金融機構之冠。除了核心子公司兆豐銀行一口氣拿下最佳海外發展特優獎、最佳消費金融優等獎、最佳風險管理優等獎之外，另一子公司兆豐票券則是拿下最佳票券金融優等獎。
兆豐銀在最佳海外發展獎獲得「特優」獎，得獎業務為「兆豐挺台商，贏在新南向」，最佳消費金融獎獲得「優等」獎，獲獎業務為「智慧鑑價引領房貸服務進化」，並以「前瞻洗錢防制風險管理智能化全球風險評估系統」，贏得最佳風險管理獎「優等」獎。
台灣傑出金融業務菁業獎，有金融界奧斯卡的稱號，為金融圈年度盛事，今年共計有41家金融機構、提案120件參選，機構獎的部分，16個獎項中，有五個獎項是為基層金融、農會、信合社、票券業與外商銀行所設，其餘11獎項均是針對所有銀行業。公股金融機構中，除了兆豐金由旗下銀行、票券一共拿下四個獎項，其他還有一銀、華銀與台企銀（2834），依序分別獲得最佳財富管理優等獎、最佳數位金融優等獎、最佳中小企業金融特優獎。
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