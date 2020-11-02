中信嵐山豬豬訂閱式理財 100元即可投資

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

邊消費還能邊投資。中國信託商業銀行今(2)日表示，首創「嵐山豬豬」訂閱式理財服務，即日起該行客戶於Home Bank App設定欲綁定之中信卡(含簽帳金融卡)與扣款帳戶，即可在刷卡消費時，同步累積零錢至虛擬撲滿，只要達新台幣100元將自動扣款並進場投資基金，創新的智慧投資專利技術，讓小資族用零錢就可輕鬆理財。

「嵐山豬豬」的「嵐山」，音同台語「零錢」，傳達累積小錢也可投資的理念，「豬豬」是虛擬撲滿概念，幫助小資族記帳累計作為投資金額，從小錢開始累積投資經驗。

這項服務會自動記帳每筆刷卡金十位數以下金額，中信銀行客戶只需於Home Bank App設定欲綁定之中信卡與扣款帳戶，並完成線上簽約、風險屬性評估及選定投資標的，即可啟動「嵐山豬豬」服務。

例如，消費新台幣168元，即累計68元，當記帳金額達新台幣100元以上，系統將自動從客戶綁定帳戶扣款並進場投資「嵐山特選基金」。

每月1日至28日，系統將自行檢核前一營業日的豬豬額度，若達百元以上且未超過自行設定之每月投資上限，即進行扣款，遇非營業日則延後至次營業日扣款。

有趣的是，豬豬還會因客戶餵食零錢多寡，呈現吃飽或飢餓的可愛表情，透過活潑互動體驗提高客戶使用意願。

中國信託銀行近期訪談發現，沒錢投資、不敢投資、沒時間投資等因素造成民眾投資意願下降，二十世代年輕人則多認為理財資訊很麻煩、不知如何下手。

為了讓理財更簡單生活化，協助解決新手痛點，中信銀行「嵐山豬豬」訂閱式理財服務將刷卡消費結合投資理財，客戶每筆刷卡金十位數以下金額，即累計至虛擬撲滿作為投資金額，每達100元以上就進場投資基金。

中信銀行理財專家團隊嚴選八檔嵐山特選基金，依客戶風險屬性提供相對應投資標的建議，每季亦會重新檢視基金標的為客戶把關，低門檻投資模式讓理財更親民無壓力。

中信銀行致力提供普惠金融產品，滿足不同客群之理財需求，繼智動GO(智能理財服務)，及樂退GO(退休專屬投資計畫)，千元即可投資的低門檻產品後，再度透過有溫度的數位服務，提供零錢理財產品嘉惠更多客戶。

為鼓勵新手勇敢跨出投資第一步，即日起至2021年12月31日止，中信銀行客戶透過Home Bank App完成「嵐山豬豬」服務設定並開始進行投資，即免收申購手續費。

中信銀行 新台幣

延伸閱讀

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有劇烈變化 雙子大的偏財機會

中信金融園區周末過萬聖 入夜瘋棒球

中職／中信園區大螢幕直播總冠軍賽 還有萬聖節活動

巴菲特從恥笑到買進黃金 達人：這指標看後市

相關新聞

第一金、銀董事長邱月琴 上任要做這七件事

第一金控（2892）暨第一銀行董事長邱月琴今天上任，她在交接典禮上表示，，對於近年全球政經情勢丕變，新冠疫情肆虐，面對此...

專家：美國選舉變數消弭 人民幣可望重啟升勢

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋2日表示，受歐美疫情影響，加上拜登勝選概率較高，近期各風險資產表現普遍落後，但本周多...

「有幸生在台灣」 台新金控今年尾牙照辦

新冠肺炎疫情持續，電子業出現筆電大廠仁寶考量疫情不辦尾牙，金控業方面，每年都會舉辦大型尾牙的台新金控（2887），動向...

全球人壽提醒 單身族兩步驟累積幸福老本

雙十一單身族群被各大消費通路瞄準，推出各種剁手優惠折扣，而享受單身更是不少人度過餘生的重要選項。根據內政部統計處數據顯示...

國壽：11月四張保單調降宣告利率

壽險龍頭國泰人壽今（2）日宣布，11月有四張保單宣告利率調降，均為停售商品，其中新台幣一張、澳幣三張，調降幅度均為0.1...

新台幣午盤大升3.21角 暫收28.604元

新台幣今（2）日午盤升值3.21角，暫收28.604元兌1美元，成交金額5.18億美元。

郭嘉宏專訪／台新證搶年輕客 創數位綜效

問：台新證券金融科技（FinTech）發展？如何與定期定額買股，以及盤中零股交易搭配搶攻小資族、年輕族群？

郭嘉宏專訪／郭嘉宏金融資歷豐富 戰功彪炳

台新證券董事長郭嘉宏在投資銀行資歷長達28年，先後待過花旗、霸菱、瑞銀等國外大型投銀，是台灣中生代投銀圈的當紅炸子雞，曾...

郭嘉宏專訪／台新證進擊 鎖定投銀業務

台新證券董事長郭嘉宏指出，低利率、境外資金回流帶動今年台灣股市大好，但大型企業轉往債市籌資，壓抑股票初級市場表現，預期市...

土建融風險權數計算 趨嚴

最新版巴塞爾協定對土地建築融資的資本計提，相對嚴格，如要維持現有風險權數，須符合建照登記為住宅用等三條件。

台新愛的力量 邀您投票

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、众社會企業、研華文教基金會、中華電信基金會、聯合報系願景工程、台灣尤努斯基金...

凱基銀志工團 偏鄉送暖

凱基銀行多年來保有優良的志工文化，在萬聖節將至前，凱基銀行曹慧姝總經理及30多位同仁一大早進駐苗栗縣鯉魚國小，捲袖為全校...

熱門新聞

觀光局：明年Q4才可能邊境解封

華新科18:00重訊說明公開收購案

仁寶開第一槍 今年取消尾牙宴

林文淵任新董座 成為大同百年來首位市場派董事長

政院組織改造…廢除科技部 恢復國科會

仁寶防疫 今年不辦尾牙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。