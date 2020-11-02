中信嵐山豬豬訂閱式理財 100元即可投資

邊消費還能邊投資。中國信託商業銀行今(2)日表示，首創「嵐山豬豬」訂閱式理財服務，即日起該行客戶於Home Bank App設定欲綁定之中信卡(含簽帳金融卡)與扣款帳戶，即可在刷卡消費時，同步累積零錢至虛擬撲滿，只要達新台幣100元將自動扣款並進場投資基金，創新的智慧投資專利技術，讓小資族用零錢就可輕鬆理財。

「嵐山豬豬」的「嵐山」，音同台語「零錢」，傳達累積小錢也可投資的理念，「豬豬」是虛擬撲滿概念，幫助小資族記帳累計作為投資金額，從小錢開始累積投資經驗。

這項服務會自動記帳每筆刷卡金十位數以下金額，中信銀行客戶只需於Home Bank App設定欲綁定之中信卡與扣款帳戶，並完成線上簽約、風險屬性評估及選定投資標的，即可啟動「嵐山豬豬」服務。

例如，消費新台幣168元，即累計68元，當記帳金額達新台幣100元以上，系統將自動從客戶綁定帳戶扣款並進場投資「嵐山特選基金」。

每月1日至28日，系統將自行檢核前一營業日的豬豬額度，若達百元以上且未超過自行設定之每月投資上限，即進行扣款，遇非營業日則延後至次營業日扣款。

有趣的是，豬豬還會因客戶餵食零錢多寡，呈現吃飽或飢餓的可愛表情，透過活潑互動體驗提高客戶使用意願。

中國信託銀行近期訪談發現，沒錢投資、不敢投資、沒時間投資等因素造成民眾投資意願下降，二十世代年輕人則多認為理財資訊很麻煩、不知如何下手。

為了讓理財更簡單生活化，協助解決新手痛點，中信銀行「嵐山豬豬」訂閱式理財服務將刷卡消費結合投資理財，客戶每筆刷卡金十位數以下金額，即累計至虛擬撲滿作為投資金額，每達100元以上就進場投資基金。

中信銀行理財專家團隊嚴選八檔嵐山特選基金，依客戶風險屬性提供相對應投資標的建議，每季亦會重新檢視基金標的為客戶把關，低門檻投資模式讓理財更親民無壓力。

中信銀行致力提供普惠金融產品，滿足不同客群之理財需求，繼智動GO(智能理財服務)，及樂退GO(退休專屬投資計畫)，千元即可投資的低門檻產品後，再度透過有溫度的數位服務，提供零錢理財產品嘉惠更多客戶。

為鼓勵新手勇敢跨出投資第一步，即日起至2021年12月31日止，中信銀行客戶透過Home Bank App完成「嵐山豬豬」服務設定並開始進行投資，即免收申購手續費。