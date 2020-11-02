壽險業搶進螞蟻科技IPO案 國泰、富邦奪標

全球最大金融科技獨角獸螞蟻科技IPO案，引發中港兩地投資者瘋狂投資熱潮，台灣壽險業者國泰人壽、富邦人壽與中國人壽紛紛搶進，今（2）日傍晚結果出爐，三家壽險業者僅國壽與富邦取得股份，中壽則是未取得股票。

根據證交所重大訊息，國壽以每股港幣80元，取得988萬2,345股，交易總金額為港幣7億9,855萬元（約新台幣29.5億元），富邦則是以每股港幣80元取得18.8萬股，包含交易佣金及其他相關稅費，交易總金額約港幣1,519萬元（約新台幣5,620億元）。

螞蟻科技將在上海科創板和香港交易所同步上市，市值上看3,100億美元（約新台幣9兆元），成為史上最大IPO，看好上市後蜜月行情與成長增值利益，國內壽險業包括富邦、中壽、國壽爭相認購。

在台灣，中國人壽首開第一槍，率先公告擬以8,000萬美元，約新台幣23億976萬元為申購上限參加申購。

富邦先前公告，擬以不超過近新台幣200億元的鉅資，參與螞蟻IPO，國泰人壽也證實打算參與此次申購，加上率先公告的中壽，表態壽險共達三家。

螞蟻科技即早期從大陸阿里巴巴集團劃分出來，主要從事多種消費金融或支付業務，如支付寶、芝麻信用、餘額寶、網商銀行、螞蟻小貸等，訴求依不同場景有不同商品線，但主要競爭力即是網路金融技術及市占極強。