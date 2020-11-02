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第一金、銀董事長邱月琴 上任要做這七件事

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導
第一金控暨第一銀行董事長邱月琴今天上任。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
第一金控暨第一銀行董事長邱月琴今天上任。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

第一金控（2892）暨第一銀行董事長邱月琴今天上任，她在交接典禮上表示，，對於近年全球政經情勢丕變，新冠疫情肆虐，面對此變化莫測的環境，她提出七大經營策略，以持續打造第一金控「永續金融第一品牌」的價值，並且更加茁壯、成長。

對於上任後的經營策略，邱月琴提出包括配合政府政策、加強中小企業融資、開擴東南亞市場、強化金控功能、強化風險控管、落實法律遵循、加強人才培育等7大項，以因應近年變化莫測的國內外經濟、金融環境。

在配合政府政策及中小企業授信方面，邱月琴說，包含提供五加二新創產業、台商回台投資及綠色能源產業所需資金的融資；而中小企業是台灣經濟的基礎，第一銀行在中小企業著墨甚深，績效良好，連續10年蟬聯國內中小企業放款第一名的寶座。

東南亞市場部分，邱月琴指出，包括營業據點增加與業務規模擴大，且因應中美貿易衝突加劇，台商供應鏈有移轉至東南亞的趨勢，未來將進一步增加該市場的布局。

邱月琴表示，為強化金控功能，必須整合授信、承銷、創投、租賃等企業金融業務，以及消金、理財與人壽保險等個人金融業務，充分發揮金控整合行銷綜效；此外，也要強化風險控管，兼顧獲利與風險，維護資產品質並達成盈餘目標；加上落實法律遵循、內稽內控、資安管理，以降低作業風險。

邱月琴認為人才是企業最重要的資產，並要加強人才培育計畫，除金融相關專業外，補強數位、資安、法律等專業領域人才，以降低數位轉型所帶來的衝擊。

東南亞 第一金控

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