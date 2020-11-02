晶華斥資8.5億元 在北投租土地蓋晶泉丰旅
晶華（2707）逆勢投資蓋飯店！晶華飯店今（2）日董事會通過斥資8.57億元跟富邦人壽簽約，拿下台北市北投區等5筆土地使用權，租期20年，總坪數6,250.19坪，新冠疫情爆發以來最大投資案，將與富邦人壽聯手將在北投興建溫泉旅館，規劃126客房，預計2024年開始營運。
晶華今天董事會通過將與富邦人壽簽訂租賃契約，將於台北市北投區開發晶泉丰旅溫泉旅館案，將規劃126間客房與湯屋及2間餐廳，可提供卓越的餐飲服務，預計於2024年第2季開始營運。
今年雖然台北晶華受到疫情衝擊，然而，晶華集團旗下的晶泉丰旅、台南晶英、太魯閣晶英及達美樂營收淨利皆提高，隨著近年來國旅市場龐大，就算未來開放邊境，國外觀光客來台，觀光飯店的需求量也大，決定在疫情逆境中看好長期觀光市場的發展，董事會還是決定大規模投資。
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