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台灣人壽 為身障者打造友善投保平台

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台灣人壽總公司外觀。台灣人壽/提供
台灣人壽總公司外觀。台灣人壽/提供

根據去(2019)年財團法人保險事業發展中心統計，全台118萬名身心障礙族群之人身保險有效契約僅約22萬件，平均每人不到0.2張，相較於國人每人擁有2.5張保單，投保比率仍低。

中國信託金控子公司台灣人壽長期關注並友善身心障礙者，致力於普惠金融，自2014年起即響應主管機關微型保險政策，陸續推出多張微型傷害團體保險商品，並於2018年9月領先業界推出首張專門針對中、輕度身心障礙者設計的終身醫療險保單，有愛無礙住院醫療終身健康保險，為身心障礙者建構完善的醫療保障。

台灣人壽於2014年即與台灣彩券公司合作，為其全台電腦型公益彩券經銷商(其資格為身心障礙者、低收入戶單親、原住民)量身打造專案商品。現行提供主約新彩富養老保險，及附約新彩意傷害保險附約，主約新彩富不僅提供身故保障，並且還有滿期金給付，兼具財務規畫功能。

為提供更完整的保障，附約新彩意提供意外身故與重大燒燙傷雙重保障，不分性別、20歲至90歲均可納保，也不分身心障礙類別及程度，免體檢即可投保，充分體現公平待客原則，累計至目前為止投保人數佔電腦型公益彩券經銷商人數總額高達84%。

2015年起，更攜手公益彩券經銷商團體，合作推動微型保險，連續六年以捐贈保險費方式使身心障礙者、原住民或低收入單親家庭等弱勢對象透過投保台灣人壽團體微型傷害保險，可擁有基本壽險保障，截至今(2020)年，累積至目前為止已超過12.4萬人次納保。

台灣人壽針對特定中、輕度身心障礙者設計的終身醫療險保單，有愛無礙住院醫療終身健康保險。保單具有五大特色：

一、只要持有身心障礙證明或手冊，免體檢即可投保。

二、無須與其他醫療日額合併累算。

三、具有壽險與醫療雙重終身保障。

四、醫療保障涵蓋住院與手術。

五、住院日額保險金、特別病房保險金、住院前後門診醫療保險金、住院手術醫療保險金，以及門診手術醫療保險金等五項給付，總額最高可達投保單位日額2,000倍。不僅將提高個人醫療品質，另外保單的身故保險金，亦提供保戶終身壽險保障。

台灣人壽表示，為打造最佳客戶體驗，已啟動多項以「客戶為中心」專案，並打造以客為尊的文化，將公平待客DNA植入在每位同仁心中。除了已建置金融友善服務專區與公平待客專區於官網，並落實包括身心障礙保戶的各項友善服務。

包括從分公司的無障礙設施、臨櫃專人服務、來電預約、專人到府服務等，利於身障朋友投保，並且對於身障朋友的投保權益，如同一般保戶，同樣以職業類別及體況評估後決定是否可投保，服務其保障規畫的需要，建構完善的社會安全防護網。

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