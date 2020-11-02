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全球人壽提醒 單身族兩步驟累積幸福老本

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
全球人壽提醒單身族群雙十一不剁手，及早為自己做好高齡醫療保障及退休資產規劃，讓自己開始累積幸福老本。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
全球人壽提醒單身族群雙十一不剁手，及早為自己做好高齡醫療保障及退休資產規劃，讓自己開始累積幸福老本。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

雙十一單身族群被各大消費通路瞄準，推出各種剁手優惠折扣，而享受單身更是不少人度過餘生的重要選項。根據內政部統計處數據顯示，2019年單身人口（含未婚、離婚及喪偶）已逾1,024萬人，且內政部不動產資訊平台統計註2，今年第2季獨身宅（一戶一人）占全國戶籍宅數約25.66%，換言之，每4戶就有1戶是獨身宅，創2009年統計以來新高。但單身族群真的做好一個人度過餘生的準備了嗎？全球人壽提醒單身族群雙十一不剁手，及早為自己做好高齡醫療保障及退休資產規劃，讓自己開始累積幸福老本。

第一步照顧生活的保單：高齡終身醫療險、失能扶助險

全球人壽表示，不管是哪一種原因單身，都要好好把錢留住，退休規劃要考慮基本生活、享樂生活、照顧生活。其中，又以照顧生活最為優先，要考慮到未來老年生活如果需要有人照顧起居時，需要多少費用，退休後不能像年輕時一樣，錢不夠了再賺就有，所以一定要提早精打細算。因此，全球人壽建議可選擇75歲起住院日額保障加倍且提供高齡實支實付限額保障的終身醫療險，此外也可以附加失能扶助險，預備需要長期照護的支出。

第二步基本生活、享樂生活的保單：投資型保單、利變增額終身壽險

其次，就是要為自己的基本生活、享樂生活的退休資產做準備。全球人壽表示，基本生活就是要預估維持生活水平的費用，享樂生活就要計算那些未完成的夢想還需要多少錢去完成。許多人打拚一輩子，卻發現身邊的錢都沒留住，沒時間投資理財、或是基金股票沒什麼獲利或錢借家人一去不復返，可提早運用保險的功能加以規劃，若以退休後所得替代率約7成為資產目標，建議以規劃資產累積型的保單來完成。

年輕單身族群收入有限，如何能在累積資產的同時，也能做好保險規劃呢？全球人壽建議，可選擇投資型保單，比如變額萬能壽險，用小錢就可以做好保障，進一步還可累積財富。繳費方式可選擇負擔較輕的定期繳或彈性繳之外，在標的選擇上可依照對於投資市場的掌握度以自主選擇投資標的或是交由專家協助挑選標的，滿足參與投資及壽險保障的雙重需求。

至於熟齡單身族群，因距離退休年限愈來愈近，此時規劃的重點在於打造穩定的退休金流。全球人壽建議，相較於其它金融工具，「利變增額終身壽險」具備壽險保障及累積保單價值的特色，且透過商品本身的宣告利率機制，有機會再享增值回饋分享金，進而增加保額或加速保單價值的累積。同時因為商品有多種的繳費年期及分期繳費方式，可以按照預定的退休目標依照自身需求及繳費能力，選擇適合的繳費年期及繳費方式，開始為自己的退休生活做好準備。

退休規劃 保單

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