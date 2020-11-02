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金融界「奧斯卡」菁業獎 國票奪最佳票券金融獎

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

由金融研訓院主辦、堪稱金融界「奧斯卡」的台灣傑出金融業務菁業獎，向來是台灣金融界關注焦點。本屆選拔活動自四月參選起跑後，機構獎項共吸引41家金融機構共同角逐，參選案件達120件，再次打破歷屆紀錄，顯現菁業獎已是金融業界最重要的一場賽事，也可藉由此活動樹立金融同業楷模，讓金融業者互相觀摩與學習。

在最佳票券金融獎部分，得獎金融機構為國際票券，得獎原因為：積極開發外幣債券等利基型業務，並響應政府推廣綠能政策，綠能融資餘額居票券業之冠。

台灣傑出金融業務菁業獎由金融研訓院主辦，兩年才選拔一次的重要獎項，由金管會、農委會指導，銀行公會、財金資訊、聯徵中心、聯合信用卡處理中心等銀行周邊單位亦共襄盛舉，共同辦理這次活動。

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