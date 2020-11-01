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喊水會結凍 「綠巨人」中華郵政連兩月蟬聯買債王

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
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債市「綠巨人」重現江湖。櫃買中心最新統計顯示，中華郵政9月砸下166億元重金「錢」進債券，連兩月登上國內「買債王」寶座。

9月債券買超前十大金融機構裡，中華郵政可謂一枝獨秀、斥資166億元買債，遙遙領先其他金融機構；緊追「綠巨人」身後的元大銀行，單月買超金額僅57億元。

手握逾七兆元的郵政資金，在金融市場具有「喊水會結凍」的能力，因而有「綠巨人」封號。回顧8月，中華郵政同樣大手筆買超債券115.4億元，為當月買債冠軍。

9月買債季軍為老三票之一的兆豐票券，買超金額56億元；外商渣打銀行買超51億元、同為老三票的中華票券買超31億元，分居買超第四、第五大。

台灣資金浮濫，促使台債多頭號角續鳴，10年期主流公債歷經連三日「零成交」後，28日終於有買家揮軍進場，令殖利率跌破0.3%大關，收在0.295%，締造歷史新低紀錄。不過，29日與30日兩天，債市再度冷冷清清，指標券連兩日零成交。

進一步觀察9月買超前十大機構，除中華郵政、元大銀行、兆豐票券、渣打銀行與中華票券外，還包括兆豐銀行、玉山銀行、國際票券、京城銀行與板信商銀，單月買超金額介於8~31億元之間。

在賣超金融機構部分，民營中國信託銀行單月賣超210億元，為9月「賣債王」，有別於過去賣超冠軍均為證券商奪下，9月由中信銀勝出，為較為罕見的情況。

兆豐銀行 中華郵政 渣打銀行

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