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搶攻北市蛋黃區版圖 台灣房屋大安和平店開幕

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導
台灣房屋集團總裁彭培業（左4），今日出席開幕儀式歡迎新夥伴。圖/台灣房屋提供
台灣房屋集團總裁彭培業（左4），今日出席開幕儀式歡迎新夥伴。圖/台灣房屋提供

台灣房屋集團全台加盟展店再添板塊！今年全台房市交易升溫，為搶攻北市大安蛋黃區，台灣房屋大安和平特許加盟店，選在大安區精華路段和平東路二段插旗，並於今（1）日盛大開幕。

台灣房屋集團總裁彭培業今日出席開幕儀式歡迎新夥伴，而加盟主陳金龍頂著30年金融業光環轉戰房仲來勢洶洶，以財經產業累積的高度思維與專業，將立足北市精華一級戰區。

彭培業表示，近年自住需求穩健，搭上台商資金回流，房貸低利的綜合條件下，市場整體蓬勃發展，台灣房屋以「高品質服務」，提供加盟團隊一個專業、安心的創業環境，今年並耗資上億打造的「情境式高階智慧訓練中心，成為團隊的強力補給站。

曾擔任台灣中小企銀、玉山和元大等銀行高階主管的陳金龍店東，對經濟趨勢、市場行情、房貸規劃、投資理財等具備多元專業，延攬富有深厚房仲經驗的蔡榮歸先生榮任店長，期許成為客戶在「理財」、「購屋」的顧問團。

陳金龍表示，大安區雖然平均房價較高，但產品種類也相當多元，尤其因地段好、機能強，不動產的保值性高，增值性強，是進可攻退可守的置產選擇。

對於近期央行頻頻示警房市過熱，陳金龍認為，這波房市多頭主力，主要是前幾年累積的自住、換屋買盤出籠所致，並非短期投機客，目前房市好壞，仍與區域建設、房屋供給有密切相關，只要當地供過於求或是房價負擔過高，通常市場仍會自行修正，並非是盲目上漲的失速危機，因此推測央行就算出手，也應該是溫和控管，以維持市場價量平衡狀態。

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