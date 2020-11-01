國泰與伊甸「樹造幸福 伊起傳愛」 關注新二代

國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行文化慈善基金會、國泰建設文教基金會、國父紀念館與伊甸基金會，10月31日於國父紀念館戶外中山公園廣場，共同舉辦第七屆「樹造幸福，伊起傳愛」愛心環保義賣會，主辦單位召集近百個愛心攤位共襄盛舉，也特別發起行動，請現場的工作同仁及參與的親友、客戶等，身著象徵「希望與和平」的白色系服飾，為台灣祈福、願疫情早日平息。

國泰世華銀行文化慈善基金會董事長李明賢、國泰人壽慈善基金會總幹事鍾茂季與伊甸基金會副執行長何天元均出席本次義賣活動，一起響應公益，關注新二代。每年10月份，國泰員工均會例行性的號召親友及客戶捐出二手貨/新品參加義賣，今年有800名國泰志工在現場服務，成績亮眼:超過五千人參與、收入突破了150萬元，結餘所得將捐予伊甸基金會，作為新住民二代培力專款。

國泰人壽慈善基金會自2005年即啟動新住民關懷計劃，2010年與伊甸基金會開始合作辦理多元智慧培力課程，關注新二代的教育。所有課程皆與專業師資合作，例如兒童戲劇、青年種籽志工、探索教育團隊…等等，達到培養新二代多元優勢能力的目的，而且增進對自我及原生家庭的認同感。11年來培育的學員累計超過1.5萬人次。

義賣會當日，現場充滿了愛與異國風情，國泰志工用心布置攤位，更有許多愛心廠商加入善舉，充分展現國泰公益集團的社會影響力。會場也提供新住民異國文化展示，新二代們發揮巧思，設計新奇有趣的「跳耀國際線」，讓民眾可以體驗挑戰遊戲，新住民媽媽舞蹈團及新二代領袖班學員也帶來精彩的菲律賓鴨子舞蹈及韓國舞蹈表演，讓民眾體驗多元文化並發揮愛心，而「國泰追光者義演團」，也帶來精湛的多樣曲風表演，是國泰的幸福傳遞者。

值得一提的是，今年高二，一直是「新住民二代多元智慧培力課程」學員的小涵，率領3位夥伴，為大家帶來超人氣韓國女團歌舞表演，由於肢體動作的神似演出，現場觀眾嗨翻天。但是一般人想不到的是，8年前他從越南來台時年僅12歲，因跨國銜轉只能就讀小三，外型加上語言不通，無法融入校園生活，於是媽媽安排小涵到安親班學習。

學校老師也提供學習資源，鼓勵小涵參加「新二代多元智慧培力課程」，豐富多元的課程加上老師們的支持，小涵逐漸找回自信與笑容，課業趕上進度的同時也交到新朋友。

小涵常與媽媽分享所學，從「戲劇班」到「種籽志工領袖培育班」，其中戲劇表演是他的最愛，常代表學校到校外表演，這次就是帶著領袖班學員傾力演出，舞台上，小涵不僅展現學習成果，為感恩國泰與伊甸的幫助，更特別用越南母語表達對長官們的感謝之意，最後也不忘謝謝總是肯定、支持她的媽媽，始終給予她溫暖又堅固的依靠。小涵將來想成為藝術表演者，媽媽雖然會擔心，但是只要她喜歡，媽媽永遠是她第一個頭號粉絲。

身穿志工背心的國泰世華銀行文化慈善基金會董事長李明賢以及國泰人壽慈善基金會總幹事鍾茂季均表示，新二代培力，就是希望強化新二代雙重文化優勢，提昇自我認同與自信，並希望透過多元且內外兼修的培力課程，讓新二代除了在語言及異國文化融合有良好發展，也能透過職能探索發揮潛能，找到未來的方向與目標。