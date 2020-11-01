國壽砸29億 參與螞蟻IPO

國泰金子公司國泰人壽昨（31）日宣布，國泰人壽取得螞蟻科技集團首次公開發行股票（IPO），交易單位為983萬股，每單位交易金額港幣80元，交易總金額為港幣7.9億元，約新台幣29億元。

螞蟻科技為全球最大金融科技獨角獸，此次在上海科創板及香港交易所同步上市，市值上看3,100億美元，壽險業看好上市後蜜月行情及成長增值利益而積極投入，國泰人壽昨日宣布已取得相關部分IPO股票。

國泰金控100％持股大陸國泰產險於2015年辦理人民幣12億元現金增資，全由螞蟻金服認購，雙方合作很深，今年8月國泰金控另一子公司國泰世華銀出資人民幣8億（約新台幣34.1億元），與大陸螞蟻科技共同成立重慶螞蟻消費金融公司，國泰世華銀持股10％。

據了解，除了國泰人壽，包括富邦、中壽等之前也都表達參與認購意願。