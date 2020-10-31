壽險資金搶進螞蟻金服IPO 國壽砸逾29億取得983萬股

國泰金控今晚重訊公告，旗下子公司國泰人壽以7.94億港幣、約新台幣29.36億元，取得螞蟻金服首次公開發行股票（IPO），是目前國內已公告將參與螞蟻金服IPO的第3家壽險公司。

國泰金今晚重訊公告，旗下子公司國泰人壽，以每股港幣80元，取得螞蟻金服IPO約983萬4845股，總交易金額為港幣7億9471萬6059元，持股約0.03%。

螞蟻金服是大陸最大行動支付平台「支付寶」的母公司，將於11月5日在上海科創板及香港交易所同步上市，將成為全球最大規模的IPO，吸引國內壽險業看好其未來的成長增值，因此紛紛參與這次IPO。

目前國內壽險除國壽外，中壽也已重訊公告，將參與螞蟻金服於上海交易所及香港交易所掛牌的IPO，交易總金額上限為8000萬美元，採一次付清、現金交割；富邦人壽也重訊公告，將參與螞蟻金服於香港交易所掛牌的IPO，申購金額上限訂為7億美元，不含交易佣金及其他相關稅費，將採一次性給付。