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壽險資金搶進螞蟻金服IPO 國壽砸逾29億取得983萬股

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰金控今天代子公司國泰人壽公告，取得中國電商集團阿里巴巴旗下金融公司螞蟻科技集團首次公開發行股票（IPO），交易金額港幣7億9471萬6059元（約新台幣29.36億元），持股約0.03%。圖／國泰人壽提供
國泰金控今天代子公司國泰人壽公告，取得中國電商集團阿里巴巴旗下金融公司螞蟻科技集團首次公開發行股票（IPO），交易金額港幣7億9471萬6059元（約新台幣29.36億元），持股約0.03%。圖／國泰人壽提供

國泰金控今晚重訊公告，旗下子公司國泰人壽以7.94億港幣、約新台幣29.36億元，取得螞蟻金服首次公開發行股票（IPO），是目前國內已公告將參與螞蟻金服IPO的第3家壽險公司。

國泰金今晚重訊公告，旗下子公司國泰人壽，以每股港幣80元，取得螞蟻金服IPO約983萬4845股，總交易金額為港幣7億9471萬6059元，持股約0.03%。

螞蟻金服是大陸最大行動支付平台「支付寶」的母公司，將於11月5日在上海科創板及香港交易所同步上市，將成為全球最大規模的IPO，吸引國內壽險業看好其未來的成長增值，因此紛紛參與這次IPO。

目前國內壽險除國壽外，中壽也已重訊公告，將參與螞蟻金服於上海交易所及香港交易所掛牌的IPO，交易總金額上限為8000萬美元，採一次付清、現金交割；富邦人壽也重訊公告，將參與螞蟻金服於香港交易所掛牌的IPO，申購金額上限訂為7億美元，不含交易佣金及其他相關稅費，將採一次性給付。

IPO 螞蟻金服 香港交易所

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