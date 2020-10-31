聽新聞
test
0:00 / 0:00
壽險資金搶進螞蟻金服IPO 國壽砸逾29億取得983萬股
國泰金控今晚重訊公告，旗下子公司國泰人壽以7.94億港幣、約新台幣29.36億元，取得螞蟻金服首次公開發行股票（IPO），是目前國內已公告將參與螞蟻金服IPO的第3家壽險公司。
國泰金今晚重訊公告，旗下子公司國泰人壽，以每股港幣80元，取得螞蟻金服IPO約983萬4845股，總交易金額為港幣7億9471萬6059元，持股約0.03%。
螞蟻金服是大陸最大行動支付平台「支付寶」的母公司，將於11月5日在上海科創板及香港交易所同步上市，將成為全球最大規模的IPO，吸引國內壽險業看好其未來的成長增值，因此紛紛參與這次IPO。
目前國內壽險除國壽外，中壽也已重訊公告，將參與螞蟻金服於上海交易所及香港交易所掛牌的IPO，交易總金額上限為8000萬美元，採一次付清、現金交割；富邦人壽也重訊公告，將參與螞蟻金服於香港交易所掛牌的IPO，申購金額上限訂為7億美元，不含交易佣金及其他相關稅費，將採一次性給付。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言