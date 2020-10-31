美國總統大選結果出爐前，市場觀望氣氛濃厚，加上秋冬疫情恐捲土重來，避險情緒升溫，部分外資賣股匯出，使昨（30）日新台幣匯率由強轉弱，中央銀行尾盤進場買匯，令匯價貶值1.1分，以28.925元作收，連三貶並為逾一周低點，總成交量11.605億美元。

昨日為10月最後一個交易日，出口商蜂擁拋匯，新台幣匯率盤中最高升抵28.586元，最多升值3.28角。不過，外資午後大賣台股後匯出，新台幣匯率由強轉弱，央行尾盤按慣例進場調節，促使匯市豬羊變色、由升翻貶後報收。

「老大（指央行）還是逆風操作那一套，盤中讓匯價升、尾盤的時候再把匯價拉回」，匯銀主管說。

央行統計顯示，10月新台幣兌美元匯率累計升值2.01角，升幅0.69%，在主要亞幣裡，升幅居中後段。其中主要貿易對手國韓元10月累計強升3.03%，人民幣也升值1.65%，日圓升值1.2%，新台幣升幅0.69%，僅領先星元的0.24%。

匯銀主管指出，近期因適逢月底，出口商賣匯力道轉為強勁，進而導致新台幣匯率盤中升值金額較大，央行以靜制動，盤中放手讓匯價升抵滿足點，尾盤再一次把匯價拉回。