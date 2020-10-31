第一金董座爆黑馬 金融圈意外

第一金控暨子公司一銀董事長人事案昨（30）日底定，由剛剛獲得財政部延退的台銀總經理邱月琴升任，公股金融圈人士對於爆出邱月琴這匹黑馬，紛紛表示意外、厲害，才在台銀當總經理兩年又兩個月，獲得延退竟然還可再高升，在第一金明年即將改選下，公股圈解讀此一人事案頗有延長各方角力賽的意味。

在第一金、銀前任董事長廖燦昌因捲入遠航掏空案遭起訴而請辭下台後，各方認為對閣揆蘇貞昌的用人威信造成打擊，再加上民進黨內部派系角力激烈，以及府院互動的微妙關係，形成一種「外弛內張」的局勢。

以昨天公布的公股高層人事來看，除了邱月琴本身是在台銀延退獲准而升任第一金、銀董座之外，輸銀理事主席林水永屆退不續任，但升上來的劉佩真，卻是已經延退過再升任，而她是主計長朱澤民夫人的身分，也頗受矚目。

今年對所有公股金融機構來說，因為疫情都面離業績嚴重衰退的壓力，被外界點名的幾家有機會高升的公股金融機構董總，今年都難以具體的業績成長來做為自己得以高升的籌碼。

公股金融圈人士分析，公股金融機構高層人事安排，要擺脫過渡性質，恐怕要看政治局勢、民進黨派系勢力何時可能再洗牌而定。