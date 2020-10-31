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邱月琴掌核心業務 第一金出線主因
財政部昨（30）日公布，第一金控與第一銀行董事長由台灣銀行總經理邱月琴接任，為目前公股金控裡唯一的女性董事長；許志文為「老台銀人」，在台銀任職長達37年，基底深厚、業務嫻熟，同事認為他出掌總座並不意外。
邱月琴畢業於台灣大學經濟學系，歷經台銀天母分行經理、新加坡分行經理、香港分行經理、授信審查部經理、台銀副總經理與台銀總經理等職務，金融資歷非常完整。
在接任第一金董座前，身為國銀龍頭總座的邱月琴為企金專家，一路從基層做起，過去也主掌授信、外匯及其他海外業務多年，歷任職務均為台銀的核心業務，外界認為，這是她獲拔擢的關鍵主因。
至於台銀新任總座許志文，歷任台銀香港分行經理、國際部經理、企金部經理、副總經理等職務，金融資歷完整。
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