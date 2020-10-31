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第一金董座 邱月琴出任

經濟日報 / 記者夏淑賢陳美君／台北報導
財政部昨天核定第一金控暨第一銀行新任董事長，由現任台灣銀行總經理邱月琴（左）升任，台銀總經理由許志文升任。 （本報系資料庫）
財政部昨天核定第一金控暨第一銀行新任董事長，由現任台灣銀行總經理邱月琴（左）升任，台銀總經理由許志文升任。 （本報系資料庫）

財政部昨（30）日核定第一金控暨第一銀行新任董事長，由現任台灣銀行總經理邱月琴升任，第一金、銀預定下周一（11月2日）召開臨時董事會通過董事長人事案與辦理邱月琴就任儀式。

其他公股相關人事變動，財政部指出，台銀總經理將由現任副總經理許志文升任，輸出入銀行理事主席林水永則是任期屆滿不續任，由總經理劉佩真升任，劉佩真並將暫兼代輸銀總經理。

邱月琴昨晚受訪時指出，未來將持續深耕中小企業、拓展海外布局，尤其是東南亞地區，並強化投資與財務操作。她坦言，對於接任第一金董座職務感到非常意外、也有些緊張，這幾天會思考一下未來的經營政策與方向。

邱月琴接下第一金董座職務後，台銀總經理一職，也確定由台銀副總經理許志文升任；許志文昨日表示，對於升任總座一職感到非常驚喜，自進台銀後一路從基層做起，獲得長官交付如此重要的任務，未來將全力以赴。

第一金、銀董事長懸缺至今已經三個月，分別由第一金總經理林謙浩、一銀總經理鄭美玲代理董事長職務，如今代理期間屆滿，財政部昨日趕在兩人代理期滿最後一天的晚間，核定新人事，確定由台銀總經理邱月琴升任。

至於原本外界預期第一金、銀董事長人事，有可能連動其他公股金控、銀行董事長的異動，但昨天核定的人事異動範圍並不大，僅涵蓋因應邱月琴出任第一金、銀董事長的台銀總經理遺缺，以及輸銀理事主席屆期換人等。

邱月琴出任第一金、銀董事長後，如此則一銀董事長與總經理就都是女將，也算是公股金融圈的首例。

據了解，台銀轉投資多家公股金控，其中包括第一金，因此長期參與第一金與一銀董事會，之前部分公股行庫總經理異動，也有台銀副總經理升任的前例，因此考量第一金、一銀董座人選，由嫻熟公股金融事業、從台銀基層作起的邱月琴，應有利於第一金、銀營運業務穩當與無縫接軌。

財政部昨天已向台灣金、第一金發出公文，改派董事代表人，其中邱月琴為解任財政部在台灣金的董事代表人職務，改派至第一金出任財政部董事代表，兩家金控並對外公告。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

第一金控 台銀 財政部

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