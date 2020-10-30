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邱月琴任第一金董座 將續深耕中小企業、拓展海外布局

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

財政部今（30）日公布新人事，第一金控第一銀行董事長由台灣銀行總經理邱月琴接任，為目前公股金控裡唯一的女性董事長。

邱月琴今晚受訪時表示，對於即將接任第一金董座職務感到非常意外，會花一些時間思考一下未來的經營政策與方向。

邱月琴指出，與台灣銀行相較，第一銀行的客戶結構以中小企業為主，未來也會持續深耕中小企業客戶，此外，第一銀行過去也積極在海外布局，未來也會在海外版圖上多下功夫，特別是強化東南亞地區。

「近期台商除返台投資外，也有一部分轉向東南亞布局，未來也會抓住這樣的趨勢」，邱月琴說。

另外，國內銀行全都面臨低利環境，且不論是美元或新台幣都有相同情況，銀行不能只靠利差獲利，未來將加強投資、財務操作等其他收益。

第一金新任董座邱月琴畢業於台灣大學經濟學系，歷經台銀天母分行經理、新加坡分行經理、香港分行經理、授信審查部經理、台銀副總經理與台銀總經理等職務，金融資歷非常完整。

在接任第一金董座前，身為國銀龍頭總座的邱月琴為企金專家，一路從基層做起，過去也主掌授信、外匯及其他海外業務多年，歷任職務均為台銀的核心業務，是獲拔擢的關鍵主因。

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