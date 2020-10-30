雙11刷國泰世華卡 回饋最高31%、稱霸全台

網購族最期盼的「雙11」檔期即將登場，國泰世華銀行今（30）日指出，卡友於雙11活動期間刷指定聯名卡登錄享最高31%回饋，累積消費滿額再送Dyson吸塵器；此外，每筆刷卡金額還可再以紅利點數直接折抵消費，最高可折抵當筆交易金額之30%，讓卡友不僅賺回饋還能善用紅利點數聰明消費，今年雙11要讓卡友買好買滿，享受不同的網購體驗。

國泰世華銀行邀全台卡友一同瘋「雙11」，從11月1日起，天天與蝦皮購物、momo購物網、PChome線上購物、Yahoo奇摩、淘寶/天貓、東森/森森、博客來及生活市集等13家知名電商推出各式刷卡活動 ，活動期間除提供全卡友刷卡最高10%回饋外，刷指定卡別還可加碼回饋：於蝦皮購物刷蝦皮聯名卡最高回饋31%；於momo、PChome、Yahoo及淘寶/天貓刷KOKO指定卡別亦享最高21.9％回饋，累積消費滿額再送Dyson吸塵器。

國泰世華銀行聯手蝦皮購物、momo購物網、PChome線上購物及Yahoo購物中心/超級商城等四大電商搶攻雙11，檔期優惠一波接一波。

國泰世華銀行「紅利點數即時折抵」服務於今年3月正式上線，提供限定信用卡不限時間、不限地點刷卡都能以紅利點數直接折抵該筆消費之服務，上線至今已超過10萬筆信用卡交易，客戶選擇使用此服務，深獲好評。

11月初更將擴大服務客群，卡友只要在12月31日前持紅利點數回饋信用卡 ，於當次刷卡消費完成後，國泰世華銀行會立即透過數位通路，如「LINE個人化服務」、「國泰優惠APP」或簡訊主動推送紅利折抵服務，卡友當下可立即選擇以每100點紅利點數折抵6元，最高可折抵當筆交易金額之30%，消費入帳時即會於帳單上看到該筆折抵金額。為鼓勵卡友體驗數位化服務，國泰世華銀行更加碼回饋，卡友只要在12月31日前，新綁定「LINE個人化服務」並完成一筆刷卡消費折抵，就能再獲得紅利點數500點。