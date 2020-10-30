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農業金庫桃園分行 設立外匯指定銀行

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

農業金庫桃園分行今（30）日設立外匯指定銀行，由農業金庫董事長吳明敏親自主持揭牌儀式，桃園市政府副秘書長邱俊銘蒞臨致詞，農業金庫張基長監察人、嚴漢明總經理、吳百仁副總經理與桃園分行林信助經理共同揭牌，並邀請桃園地區各農漁會代表一同參與揭牌典禮，共襄盛舉。

農業金庫指出，桃園地區為台灣農業生產重要區域，也是漁業發展重點區域。桃園農漁產品遠近馳名，休閒產業也蓬勃發展，一年一度的桃園農業博覽會，更是完美呈現桃園農業盛況。農業金庫桃園分行外匯指定銀行設立，將提供大桃園地區農企業及農業生產者國際金融服務，滿足國際資金調度需求。

農業金庫配合政府新南向和印太戰略布局，積極協助農漁業人才及技術交流，深耕農漁業跨國經貿與投資。桃園分行外匯指定分行的設立，提供更多元的金融服務，為桃園農漁業發展寫下嶄新的一頁。

農業金庫的營業項目包括農漁業以外的企業金融、消費金融、信託業務、存匯業務、外匯業務等銀行法第71條各款所列業務，未來也將持續積極爭取申設國際金融業務分行OBU。

農業 外匯

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