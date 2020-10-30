巴菲特從恥笑到買進黃金 達人：這指標看後市
父母如果有錢想幫孩子進行投資布局，黃金？基金？該選哪一個？買基金，台股已經一萬二千點了，買黃金，黃金也已上漲來到約1,900美元高檔；Podcast推薦《小大人的理財故事》播客作者花父指出，黃金與美國實質利率成反比，投資人可以透過這個指標，力判黃金後市表現，為親子理財加分！
花父表示，美國股神巴菲特(Warren EdwardBuffett)過去從不看好黃金，甚至恥笑「投資黃金的人，是把黃金從一個洞裡開採出來，再放到另外一個洞裡的奇怪行為」，但2020年的第2季，旗下柏克夏(Berkshire Hathaway，NYSE：BRK)財報卻揭露已有投資全球最大黃金開採商巴里克黃金(Barrick Gold Corporation，NYSE：GOLD)，是什麼因素導致巴菲特從恥笑轉為買進，是追漲黃金嗎？還是什麼原因？
巴菲特曾說，黃金價格完全是由政府貨幣政策決定。親子理財播客花父在節目中強調，美國的貨幣政策已導致美國實質利率由正轉負，從2019年8月開始轉為負數的-0.15%，持續到2020年10月來到-1.12%，以過去經驗對比與分析，黃金價格與美國實質利率走勢反向相關，因此，在美國實質利率持續維持負數的態勢下，沒有生產力的黃金，才會變成如此火熱標的，投資人不妨參考這個標的，來進行對黃金投資的決策。
花父透過觀察自己五歲孩子的理解能力與好奇心，把艱澀難懂的財經知識，轉化為小大人聽得懂的故事，透過邊互動邊說明，循序漸進的為孩子建立理財基礎觀念與財務自由的態度，並且累積收錄於Podcast平台。
《小大人的理財故事》於Podcast短短上線約一個月，大受全球華人圈爸爸媽媽的歡迎，除了有親子社團粉專互相討論，甚至有父母邊筆記邊收聽，就是希望跟孩子一起親子理財，從小培養正確金錢觀，未來朝小小巴菲特前進！
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