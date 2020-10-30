新安產險推傷害險專案 年老更有保障

2026年台灣將進入超高齡社會，屆時每五人就有一人為65歲以上老人，有必要及早為自己或家中年長親人規劃可能面臨意外事故的醫療風險。新安東京海上產險今(30)日表示，特別推出「新老來保」傷害險專案，讓民眾守護自己及最摯愛的親人，年老更有保障。

這項傷害險專案的保障項目，包括：意外身故/失能保險金、大眾運輸工具傷害賠償保險金、重大傷害失能保險金、重大燒燙傷保險金、傷害住院保險金、燒燙傷病房保險金以及住院慰問金等，是熟高齡族最合適的優先選項。

新安東京海上產險表示，老年人因活動力下降、反應變慢，面臨較高意外風險，建議已邁入知命之年或退休的銀髮族選擇保險時，應多強化意外險及傷害醫療險等基本保障，以填補因生活意外造成傷害所面臨的風險。

為提供高齡者最心安的意外傷害醫療保障，新安東京海上產險「新老來保」專案，貼心的針對重大燒燙傷及重大失能提供增額保障，重大燒燙傷最高可請領50萬元，重大傷害失能最高可一次請領110萬元(含意外失能保險金)，50歲以上至80歲都可投保，還可續保至84歲。

另外，如患有高血壓但正常服藥且體況良好，或曾罹患0期或1期癌症且已接受完成治療者亦可承保。以一位56歲仍在上班、體況良好者投保「新老來保」專案為例，一年保費只需要少少的2,380元，即可獲得因生活意外造成身故、失能及醫療的三大保障。

新安東京海上產險也提醒，近期天氣漸涼，高齡長者除要小心疾病的侵襲之外，出門在外不論是搭乘大眾運輸交通工具，或是平日在家容易因跌倒而造成骨折，尤其跌倒風險隨著年齡增加而上升，因此更應該提早為自己的意外傷害妥善規劃完善的保險防護網。