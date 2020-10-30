設計美學進駐 新光銀台南分行化身為藝廊

新光銀行近年來對於數位金融發展秉持著「貼近生活，為客著想」的價值主張，除了提供便利的數位金融服務之外，規劃更貼近民眾生活的分行體驗同樣不遺餘力，近日更進一步與台南應用科技大學合作，於台南分行數位藝廊展出該校服飾設計管理系作品，將藝術、數位、金融相互融合，呈現出不同的銀行樣貌。

新光銀行總經理謝長融表示，此次規劃主要期望能結合台南人文、藝術和在地的文化風土，透過數位藝廊作為與當地特色跨界合作之橋樑，甚至期望成為推廣地方創生的一員，展現新光銀行重視企業社會責任的決心，更呼應貼近生活的價值主張。

謝總經理更表示，分行整體的規劃，提供基本的金融臨櫃服務、數位自助操作設備，已是各行基本標準配備，在純網銀來勢洶洶的世代，實體銀行如何強化超出客戶預期的加值體驗，提升客戶對我們的好感度，主動成為新光銀行的推薦者，一直是新光銀努力的目標。

此次透過台南分行數位藝廊的規劃，企圖以每季度的跨界合作，與金工設計、服裝設計、產品設計、數位藝術及互動設計等相關專家與職人共同在分行服務的顧客旅程中，藉由新創建的接觸點，創造顧客每次造訪分行的驚奇感，並潛移默化帶入美學教育。也因數位藝廊的展出與互動，提高展品的曝光度甚至獲得機會與青睞，達到顧客、展者、銀行三贏的局面。

此次台南分行數位藝廊所展出的是台南應用科技大學服飾設計管理系年度首獎作品，作品精湛且藝術涵養深厚，普獲觀賞者激賞，日後將有更精采的作品會持續進駐，數位藝廊位於新光銀行台南分行最顯眼的門面，無論從行外觀賞或入內仔細品味，都能感受到新光銀行對於藝文活動的支持。