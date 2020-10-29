友銓電子以3千萬元 收購美而快電商金融科技

友銓電子今（29）日董事會決議，將以新台幣3000萬元收購美而快電商金融科技，成為友銓旗下100％子公司。友銓表示，美而快電商金融科技主要開發支付App「fasney」，提供公司旗下各電商服飾品牌超過170萬會員新的支付方式，預期「fasney」主打「先享受，後支付」的金融科技服務功能可望大幅提升平均客單價，推升營運成長，未來也積極採取異業結盟，希望能貢獻公司獲利。

友銓表示，美而快電商金融科技公司結合電商、租賃、銀行、創意等產業，開發完成行動支付App「fasney」，無須綁定信用卡及銀行帳戶，通過線上實名驗證，即可透過付款條碼即可快速完成結帳；以「無卡支付」的付款方式，提供消費者於網路購物更便利多元且安全的結帳方式。

友銓進一步表示，目前購買旗下品牌服飾商品的消費者有高達70％是選擇超商取貨付款，非現金的付款方式仍有極大商機，公司看準「金融小白的消費潛力」及行動支付便利性，能對服飾電商的成長有明顯刺激作用，加上旗下PAZZO、Meier.Q、Mercci22、Miyuki、GENQUO等品牌總會員數超過170萬人的基礎下可發揮更高綜效，是此次購併美而快電商金融科技公司的最主要原因。

友銓表示，9月起開放會員使用「fasney」結帳，上線甫一個月，旗下各品牌透過「fasney」成交的平均客單價也較其他支付方式高出10％至25％不等，且新會員的比例也較其它行動支付高，在客單價、新會員方面皆超越原先的預期成效。