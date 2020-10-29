聽新聞
test
0:00 / 0:00
純網銀開業一遲再遲 金管會：兩家拚年底前試營運
原本計畫在今年6月開業的純網銀，因為疫情衝擊延後到年底前，但即將邁入11月，卻還沒有任何一家純網銀拿到營業許可，業者透露，若無法在下月拿到金管會的營業許可，就無法順利在年底前開業。金管會銀行局表示，各家都在積極改善缺失，有兩家目標是在年底前試營運。
銀行局局長莊琇媛表示，金管會查核完後有發現缺失，主要是系統介接不順暢，現在各純網銀都在針對缺失積極改善，改善完將改善報告送件金管會，金管會審查後沒問題就會核發營業許可，有兩家純網銀正在衝11月初交改善報告，「如果他們(只純網銀業者)加快腳步，我們也會加快腳步，各家純網銀要掌握時間。」
莊琇媛表示，純網銀拿到營業許可後，還要向央行與存保申請業務，大約需1個月到1個半月，全部都完備後進行試營運，有2家純網銀目標是今年底前要進行試營運，而另一家純網銀還沒有進行過第二次面談。所謂試營運就是針對少數民眾提供服務，看系統是否順暢，但對於金管會來說，試營運就等於開業，至於試營運要多久就看各家純網銀的安排。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言