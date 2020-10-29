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純網銀開業一遲再遲 金管會：兩家拚年底前試營運

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
3家純網銀正在積極改善缺失，改善完金管會才會核發營業許可。記者戴瑞瑤／攝影。
3家純網銀正在積極改善缺失，改善完金管會才會核發營業許可。記者戴瑞瑤／攝影。

原本計畫在今年6月開業的純網銀，因為疫情衝擊延後到年底前，但即將邁入11月，卻還沒有任何一家純網銀拿到營業許可，業者透露，若無法在下月拿到金管會的營業許可，就無法順利在年底前開業。金管會銀行局表示，各家都在積極改善缺失，有兩家目標是在年底前試營運。

銀行局局長莊琇媛表示，金管會查核完後有發現缺失，主要是系統介接不順暢，現在各純網銀都在針對缺失積極改善，改善完將改善報告送件金管會，金管會審查後沒問題就會核發營業許可，有兩家純網銀正在衝11月初交改善報告，「如果他們(只純網銀業者)加快腳步，我們也會加快腳步，各家純網銀要掌握時間。」

莊琇媛表示，純網銀拿到營業許可後，還要向央行與存保申請業務，大約需1個月到1個半月，全部都完備後進行試營運，有2家純網銀目標是今年底前要進行試營運，而另一家純網銀還沒有進行過第二次面談。所謂試營運就是針對少數民眾提供服務，看系統是否順暢，但對於金管會來說，試營運就等於開業，至於試營運要多久就看各家純網銀的安排。

網銀 金管會 疫情

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