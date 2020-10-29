純網銀開張倒數 至少二家搶年底試營運
受疫情影響，三家純網銀年底前能否順利上路受關注，金管會銀行局長莊琇媛今（29）日表示，三家純網銀已完成查核，目前正針對查核缺失積極改善，已完成面談的兩家已明確表示年底前會試營運。
試營運對金管會來說就是正式對外開業，只是服務對象先有特定對象。莊琇媛說，試營運主要是先對員工、關係企業等少數特定人提供服務，看運作順不順利；試營運對象及期間完全是由純網銀自行決定。
金管會銀行局副局長黃光熙表示，將來銀行、連線銀行及樂天國際銀行等三家純網銀，均已向金管會申請核發營業執照，金管會並在9月底完成實地查核，目前請業者函報改善計畫，會視業者改善情況核發營業執照，純網銀年底前起會陸續開業。
莊琇媛表示，查核一定會有缺失，包括系統界接不順利等，純網銀針對缺失都已積極改善中，等改善計畫回來，金管會就會儘快核發營業執照。
業者也預估，拿到營業執照後，還要跟中央銀行、存保公司、財金公司申請連線等相關作業，大約需要一到一個半月的作業時間，才能開業。
三家純網銀中，已有二家明確表示年底會試營運，另一家因尚面談，還不確定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言