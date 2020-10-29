純網銀開張倒數 至少二家搶年底試營運

許多消費者仰賴信用卡進行消費，但若是遲繳卡費恐怕會遭銀行記錄、扣減信用分數，甚至會影響未來向銀行申請貸款的可能性。就有一名網友因想要向銀行貸款買房，但礙於過去曾有帳單遲繳記錄而苦惱，因此上網發問「這些黑紀錄會維持多久？」貼文也意外釣出一名任職銀行業超過10年的行員回應，「信用是可以重新再培養的」，其實不用太過擔心。

2020-10-29 17:37