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保險業前三季稅前盈餘突破2,100億元 創歷史新高

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

保險業無畏新台幣高升，據金管會今（29）日晚間公布累計今年前3季保險業稅前盈餘高達2,100億元，創下史上同期新高紀錄，並已超越去年全年獲利1,705億元，若今年最後一季能守住局勢，2020年保險獲利可望再締新猷。

台股連續二個月拉回整理，但新台幣9月單月大幅升值約1.4%，讓壽險業匯兌成本續創新高，9月再增238億元，累計前九月匯兌成本已達2,193億元，成本還高過獲利，同樣創下歷史新高。

但是若壽險業完全不做匯率避險操作，恐怕單月會出現高達1,571億元損失，所幸買了衍生性金融商品，扣掉避險成本，加計評價利益1,306億元後，仍出現單月匯兌成本238億元，高於8月。

新台幣今年來累計升值更高達3.3%，壽險業大量資產放在海外，多用美金計價，因此若壽險業完全沒有買工具避險，截至9月底為止會產生匯兌損失高達2,193億元，所幸壽險業花了1,206億元成本，去買外幣衍生性商品避險，產生2,443億元評價上升利益，抵銷部份匯兌損失，壽險業花大成本避險總算有些效果。

據保險局統計，截至9月底為止，整體壽險業的稅前盈餘賺1,967億元，等於單月整體壽險業獲利在匯兌成本大增下，稅前還有99億元，守住今年獲利還能超越去年，創下史上新高紀錄。

此外多家公司向金管會申請增提外匯準備金，因此動用了200億元外匯價值準備金，是前8月的3.27倍，動用後餘額大減至346億元，外匯準備金具有吸收匯損、穩定損益的功效。

不過淨值方面，壽險業已連續二個月下跌，8月減少850億元，9月再擴大至減少1,065億元，繼今年3月股災壽險業淨值大減5,337億元以來，第三度出現下滑。

據保險局資料顯示，截至9月底為止，整體壽險業淨值仍有2兆1,964億元，較去年同期增加3,388億元。

壽險業 新台幣 保險

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