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小確幸！金管會：明年元月起旅平險保費調降10%

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
小確幸！金管會宣布自明年元月1日起投保旅平險保費可降10%。 圖／聯合報系資料照片
小確幸！金管會宣布自明年元月1日起投保旅平險保費可降10%。 圖／聯合報系資料照片

小確幸！金管會今（29）日宣布自明年元月1日起投保旅平險保費可降10%。雖然新冠疫情衝擊全球旅遊，不過考量實際經驗，意外死亡及失能給付降低，因此金管會宣布調降「旅平險中有關意外死亡及失能給付標準費率表」費率10%，調降後該類保險商品之保費預期可適度降低，以旅遊五日保費500萬元估算，保費約可從332元變299元，也可省下一杯咖啡。

保險局副局長王麗惠表示，據金管會統計，2018年國內整體旅平險保費收入約41億元，占當年度保費收入的0.1%；其中意外死亡跟失能部份，保費占約33億元，意外醫療占約8億元，今年疫情關係，旅平險銷售狀況應該下滑。

王麗惠說，金管會自民國94年7月1日訂出旅平險費率上下限 ，切割死亡、殘廢與意外醫療的預期損失率，其中意外死亡跟失能預期損失率不得低於9成，意外醫療損失率不得低於85%。94年之前整體旅平險的損失率下限是70%。

之後金管會二次調降旅平險費率，其中民國102年，直接整張旅平險不分死亡失能與醫療，費率下降17% ；民國103年1月1日起針對意外醫療，下限由85%降至70%。

這次金管會為合理反映保險業實際經驗，案經檢討並邀產、壽險公會及相關週邊單位等召開會議研商，衡酌過去該險相關經驗資料，意外死亡及失能給付標準費率表有調降的空間。

元月1日則是針對死亡跟失能調整上限下降10% ，其餘不變，所以是金管會成立以來史上第二次調降意外死亡與失能給付標準費率，未來將持續檢討。

另外，為健全我國保險業財務結構，保險業於每年營業年度終了，應按「個人投保旅行平安保險意外死亡及失能給付標準費率表」，就該年度銷售之個人旅行平安保險意外死亡及失能給付保單，依其保險金額及保險日數計得之保費收入合計金額之10%，扣除名目稅率20%後之餘額提列於業主權益項下之特別盈餘公積科目。

王麗惠亦說，發現短期保險波動度大，不平穩情況，同時調降費率，為健全財務，要求提列盈餘公積。

此次意外死亡及失能給付標準費率表調降後，該類保險商品之保費預期可適度降低，金管會並提醒民眾，可依自身需求規劃購買適足之旅行平安保險保障以因應旅遊中之相關風險。

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