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信用卡遲繳紀錄恐跟一輩子？ 銀行員曝內情：別擔心

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友因想要向銀行貸款買房，但礙於過去曾有帳單遲繳紀錄而苦惱，因此上網發問「這些黑紀錄會維持多久？」，貼文也意外引來一名資深銀行行員回應，「信用可以再培養，不用太過擔心」。圖片來源／ingimage
一名網友因想要向銀行貸款買房，但礙於過去曾有帳單遲繳紀錄而苦惱，因此上網發問「這些黑紀錄會維持多久？」，貼文也意外引來一名資深銀行行員回應，「信用可以再培養，不用太過擔心」。圖片來源／ingimage

許多消費者仰賴信用卡進行消費，但若是遲繳卡費恐怕會遭銀行記錄、扣減信用分數，甚至會影響未來向銀行申請貸款的可能性。就有一名網友因想要向銀行貸款買房，但礙於過去曾有帳單遲繳記錄而苦惱，因此上網發問「這些黑紀錄會維持多久？」貼文也意外釣出一名任職銀行業超過10年的行員回應，「信用是可以重新再培養的」，其實不用太過擔心。

一名網友在臉書「買房知識家（Q你的A）」發文詢問，「若有信用卡、房貸遲繳紀錄，請問這些黑紀錄會維持多久？」，他也坦言是為了明年想再貸款買房，但深怕銀行不通過才因此好奇發問。

不少網友紛紛給出答案，「我朋友五年前房貸遲繳，現在銀行不給過」、「聯徵中心的紀錄是一輩子的！只要你被銀行點了記號的話」、「遲繳記錄一年，呆帳自發生日起揭露五年」、「正常繳款不會影響信用，但銀行會擔心財力交不起」、「銀行內部資料跟你一輩子」。

貼文也引來一名自稱擔任銀行行員超過10年的網友回覆，他表示一般遲繳的話，聯徵揭露一年，銀行內部看審核要往前看幾年都沒問題，但他也向原PO表示不用過度擔心，「信用是可以重新再培養的，不是所有的大過小過都會跟一輩子，每個人對遲繳的認定不一，未必跟銀行的看法一樣，不是說犯了一個錯就被所有的銀行拉黑」。

信用 信用卡 銀行業

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