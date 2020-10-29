2020第二屆集保結算所當代藝術賞 今舉行頒獎典禮

為鼓勵台灣青年藝術家，提升國民美學素養，集保結算所今(29)日舉辦2020第二屆集保結算所當代藝術賞頒獎典禮，現場活動盛大隆重，眾多嘉賓親臨現場表達支持，讓獲獎的藝術家深感榮耀。

2020第二屆集保結算所當代藝術賞，以「有現•無限」為主題，鼓勵青年從事藝術研究與創作，厚植臺灣文化軟實力。該活動截至7月31日報名截止日，計有185位參賽者、計198件作品參賽，9月9日決審出金賞、銀賞、銅賞及優選作品共11件，並於9月16日公告得獎名單。

集保結算所總經理朱漢強頒獎時表示，「藝術是生活的一部分，也是文化傳承不可或缺的要素」，期許新時代的藝術創作者，持續投注心力關注我們的環境、社會，期盼藝術與人有更多的交流與對話，為台灣注入人文關懷的能量。集保結算所希望透過藝術展演的推廣，扶植台灣年輕藝術家，發掘具潛力的藝術新秀，發展藝文事業走入大眾，也拓展國民的美學視野。

第二屆集保結算所當代藝術賞執行單位台北國際藝術村，邀請藝術界包含藝評、策展、藝術創作等各領域專家、學者共七位成員組成評審團，依據參賽作品藝術主題、創意表現、作品美感、作品完整度、空間布展等條件，遴選出優勝作品。

本屆得獎作品中，許多都探討人與當代環境的關係，尋找兩者間的各種模式，並用多元的媒材，讓觀眾於空間藝術中，引發宏觀與微觀的反思。例如，本屆金賞作品「它是它，卻失去它的功能」，以視覺化電腦運算方式，連接起人肉身的運作及電子的計算，達成「理解」的平衡，提示著使用者「狀態的改變」；銀賞作品「時間裡的他方」則從時間軸而言，思考人有限的生命對照宇宙浩瀚的無限。

集保結算所將持續關注台灣社會現況與在地藝文發展，透過獎項與多元的展演活動，加深觀眾對藝術的感知，結合扶植藝術創作與企業責任，共創永續無限的精神。這次得獎作品已布展於台北國際藝術村百里廳供民眾參觀，展期自10月29日起至11月29日止，集保結算所誠摯歡迎社會大眾蒞臨欣賞。