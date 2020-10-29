快訊

法國尼斯教堂附近驚傳恐攻 犯嫌持刀砍人已知二死多傷

2020第二屆集保結算所當代藝術賞 今舉行頒獎典禮

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
集保總經理朱漢強（右）。 集保／提供
集保總經理朱漢強（右）。 集保／提供

為鼓勵台灣青年藝術家，提升國民美學素養，集保結算所今(29)日舉辦2020第二屆集保結算所當代藝術賞頒獎典禮，現場活動盛大隆重，眾多嘉賓親臨現場表達支持，讓獲獎的藝術家深感榮耀。

2020第二屆集保結算所當代藝術賞，以「有現•無限」為主題，鼓勵青年從事藝術研究與創作，厚植臺灣文化軟實力。該活動截至7月31日報名截止日，計有185位參賽者、計198件作品參賽，9月9日決審出金賞、銀賞、銅賞及優選作品共11件，並於9月16日公告得獎名單。

集保結算所總經理朱漢強頒獎時表示，「藝術是生活的一部分，也是文化傳承不可或缺的要素」，期許新時代的藝術創作者，持續投注心力關注我們的環境、社會，期盼藝術與人有更多的交流與對話，為台灣注入人文關懷的能量。集保結算所希望透過藝術展演的推廣，扶植台灣年輕藝術家，發掘具潛力的藝術新秀，發展藝文事業走入大眾，也拓展國民的美學視野。

第二屆集保結算所當代藝術賞執行單位台北國際藝術村，邀請藝術界包含藝評、策展、藝術創作等各領域專家、學者共七位成員組成評審團，依據參賽作品藝術主題、創意表現、作品美感、作品完整度、空間布展等條件，遴選出優勝作品。

本屆得獎作品中，許多都探討人與當代環境的關係，尋找兩者間的各種模式，並用多元的媒材，讓觀眾於空間藝術中，引發宏觀與微觀的反思。例如，本屆金賞作品「它是它，卻失去它的功能」，以視覺化電腦運算方式，連接起人肉身的運作及電子的計算，達成「理解」的平衡，提示著使用者「狀態的改變」；銀賞作品「時間裡的他方」則從時間軸而言，思考人有限的生命對照宇宙浩瀚的無限。

集保結算所將持續關注台灣社會現況與在地藝文發展，透過獎項與多元的展演活動，加深觀眾對藝術的感知，結合扶植藝術創作與企業責任，共創永續無限的精神。這次得獎作品已布展於台北國際藝術村百里廳供民眾參觀，展期自10月29日起至11月29日止，集保結算所誠摯歡迎社會大眾蒞臨欣賞。

集保結算所 藝術家 國民

延伸閱讀

靜享日式精工藝術沉靜力量 守護幸福生活

《媒體入侵》探究媒體影響人與社會發展 衛武營首演

LG SIGNATURE 創新科技結合藝術美學 淬鍊全新經典 完美女神徐若瑄以藝術為名 極美演繹頂級家電

裸體雕塑用眼看還能動手摸 南投偏鄉學童初體驗

相關新聞

旅遊利多 明年起旅平險保費調降10%　

金管會保險局今宣布，從明年1月1日起，個人旅平險保費費率調降10%，明年疫情減緩各國陸續解封後，出國旅遊的民眾投保可望省...

搶在純網銀開業前 LINE Pay新增線上申貸、繳保費服務

搶在純網銀開業前，LINE Pay加入新的金融服務，今天宣布兩服務上線，推出「貸款」、「保險」兩大新功能。用戶可藉由「貸...

信用卡遲繳紀錄恐跟一輩子？ 銀行員曝內情：別擔心

許多消費者仰賴信用卡進行消費，但若是遲繳卡費恐怕會遭銀行記錄、扣減信用分數，甚至會影響未來向銀行申請貸款的可能性。就有一名網友因想要向銀行貸款買房，但礙於過去曾有帳單遲繳記錄而苦惱，因此上網發問「這些黑紀錄會維持多久？」貼文也意外釣出一名任職銀行業超過10年的行員回應，「信用是可以重新再培養的」，其實不用太過擔心。

元大金控子公司元大銀行新任董事長 翁健出任

元大金控（2885）子公司元大銀行今（29）日下午董事會，決議元大銀行董事長由元大金控總經理翁健出任，即日起生效。翁健並...

2020第二屆集保結算所當代藝術賞 今舉行頒獎典禮

為鼓勵台灣青年藝術家，提升國民美學素養，集保結算所今(29)日舉辦2020第二屆集保結算所當代藝術賞頒獎典禮，現場活動盛...

LINE Pay再升級 推出「貸款」及「保險」兩大服務

LINE Pay持續提供創新支付應用，今日宣布全新金融服務正式上線，推出「貸款」及「保險」兩大服務。LINE Pay整合...

新台幣午盤大升3.03角 暫收28.603元

美股大跌943點，拖累台股今（29）日盤中大跌逾百點，台北股匯再度脫鉤 ，新台幣午盤勁揚3.03角，暫收28.603元兌...

FED評估數位貨幣 台股處處是機會？

國際貨幣基金(IMF)上週(10/19)舉辦線上虛擬會議，會中討論數位貨幣(CBDC，Central Bank Digital Currency)，美國聯準會(FED)主席鮑爾在會中表示，美國已經針對數位貨幣深入研究...

股匯脫鉤 新台幣一度升逾3角觸28.6元

新台幣今（29）日早盤以28.910元兌1美元，貶值0.4分開出。

王道銀行攜手中山大學 發行40周年認同卡

中山大學慶祝創校40周年，與王道銀行聯合發行「國立中山大學40周年認同卡」，只要持卡消費，即可將消費金額的0.2%捐贈予...

第一金人壽 擬投資不動產

為拉高資金運用效益，第一金控旗下第一金人壽昨（28）日董事會決議，授權董事長陳芬蘭在額度新台幣10億元內，洽談投資雙北地...

國泰世華揪伴 打造共好家園

國泰世華銀行總經理李偉正表示，因應氣候變遷，該行發揮資金中介職能，與各式客戶及利害關係人合作，凝結群體力量共同為永續目標...

熱門新聞

方悅服飾傳潤寅詐貸翻版? 放款銀行名單金額全都露

判決出爐！ 聯電承認侵害營業秘密 以6千萬美元罰金和解

台積電先進製程推手 曹敏率千人團隊超車英特爾

欣興火警 衝擊旺季供貨

史上最大上市案…螞蟻IPO 壽險搶購

「我的婆婆」一哥罹癌友人辦理賠 保險公司看劇揪錯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。