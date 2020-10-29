圓剛攜手AI影像合作夥伴 成立AVerAI聯盟

圓剛（2417）今（29）日舉辦AVerAI 聯盟發表會，攜手AI圖形處理器大廠輝達（NVIDIA）、AI安全監控分析-鐵雲科技、工廠智能檢測-小柿智檢、機器視覺服務-新亞洲儀器、雲端智能管理-奧暢雲等合作夥伴，成立AVerAI人工智慧聯盟，提供多元彈性的AI邊緣運算解決方案，全方位解決企業痛點。

圓剛以專業核心影像擷取技術及軟硬體整合能力的深厚基礎，進而水平式結合相關軟硬體及雲端智能管理的策略夥伴，共同成立AVerAI人工智慧聯盟，引領業界之先，為系統整合商提供多元及彈性的解決方案，錨定各種垂直產業應用市場，搶攻AI商機。

圓剛致力於數位影像技術，同時也是NVIDIA Jetson系列的菁英合作夥伴，因此發表會也邀請到NVIDIA介紹他們在人工智慧的最新發展與未來趨勢。

圓剛的AVerAI機器視覺解決方案搭載Jetson 模組系統，透過AI邊緣運算技術強化影像分析與辨識，可及時解決客戶技術問題，同時提升產業生產力、降低誤判率與有效節省成本，有助於工廠、零售、醫療、車載等產業加速AI智慧升級。

圓剛最新AI BOX EN715嵌入式系統載板，採用信用卡大小的輕巧尺寸，以及無風扇／有風扇的散熱設計，搭載輝達NVIDIA Jetson Nano™ / Xavier NX模組，提供最佳智慧影像分析，是智慧零售、視訊監控、醫療與智慧城市等最佳的AI邊緣運算解決方案。

現場也特別邀請鐵雲科技、小柿智檢、新亞洲儀器及奧暢雲等首屈一指的業界代表，分享AVerAI在不同產業領域的實際應用與最新解決方案。