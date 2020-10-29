快訊

法國尼斯教堂附近驚傳恐攻 犯嫌持刀砍人已知二死多傷

圓剛攜手AI影像合作夥伴 成立AVerAI聯盟

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

圓剛（2417）今（29）日舉辦AVerAI 聯盟發表會，攜手AI圖形處理器大廠輝達NVIDIA）、AI安全監控分析-鐵雲科技、工廠智能檢測-小柿智檢、機器視覺服務-新亞洲儀器、雲端智能管理-奧暢雲等合作夥伴，成立AVerAI人工智慧聯盟，提供多元彈性的AI邊緣運算解決方案，全方位解決企業痛點。

圓剛以專業核心影像擷取技術及軟硬體整合能力的深厚基礎，進而水平式結合相關軟硬體及雲端智能管理的策略夥伴，共同成立AVerAI人工智慧聯盟，引領業界之先，為系統整合商提供多元及彈性的解決方案，錨定各種垂直產業應用市場，搶攻AI商機。

圓剛致力於數位影像技術，同時也是NVIDIA Jetson系列的菁英合作夥伴，因此發表會也邀請到NVIDIA介紹他們在人工智慧的最新發展與未來趨勢。

圓剛的AVerAI機器視覺解決方案搭載Jetson 模組系統，透過AI邊緣運算技術強化影像分析與辨識，可及時解決客戶技術問題，同時提升產業生產力、降低誤判率與有效節省成本，有助於工廠、零售、醫療、車載等產業加速AI智慧升級。

圓剛最新AI BOX EN715嵌入式系統載板，採用信用卡大小的輕巧尺寸，以及無風扇／有風扇的散熱設計，搭載輝達NVIDIA Jetson Nano™ / Xavier NX模組，提供最佳智慧影像分析，是智慧零售、視訊監控、醫療與智慧城市等最佳的AI邊緣運算解決方案。

現場也特別邀請鐵雲科技、小柿智檢、新亞洲儀器及奧暢雲等首屈一指的業界代表，分享AVerAI在不同產業領域的實際應用與最新解決方案。

NVIDIA 人工智慧 輝達

延伸閱讀

黃仁勳：輝達買安謀 引進AI強化晶片設計生態系

輝達新顯卡供給吃緊 技嘉幾度打入跌停

全球半導體產業洗牌 爭霸主

華為力阻輝達收購安謀 可能擋下400億美元交易案

相關新聞

旅遊利多 明年起旅平險保費調降10%　

金管會保險局今宣布，從明年1月1日起，個人旅平險保費費率調降10%，明年疫情減緩各國陸續解封後，出國旅遊的民眾投保可望省...

搶在純網銀開業前 LINE Pay新增線上申貸、繳保費服務

搶在純網銀開業前，LINE Pay加入新的金融服務，今天宣布兩服務上線，推出「貸款」、「保險」兩大新功能。用戶可藉由「貸...

信用卡遲繳紀錄恐跟一輩子？ 銀行員曝內情：別擔心

許多消費者仰賴信用卡進行消費，但若是遲繳卡費恐怕會遭銀行記錄、扣減信用分數，甚至會影響未來向銀行申請貸款的可能性。就有一名網友因想要向銀行貸款買房，但礙於過去曾有帳單遲繳記錄而苦惱，因此上網發問「這些黑紀錄會維持多久？」貼文也意外釣出一名任職銀行業超過10年的行員回應，「信用是可以重新再培養的」，其實不用太過擔心。

元大金控子公司元大銀行新任董事長 翁健出任

元大金控（2885）子公司元大銀行今（29）日下午董事會，決議元大銀行董事長由元大金控總經理翁健出任，即日起生效。翁健並...

2020第二屆集保結算所當代藝術賞 今舉行頒獎典禮

為鼓勵台灣青年藝術家，提升國民美學素養，集保結算所今(29)日舉辦2020第二屆集保結算所當代藝術賞頒獎典禮，現場活動盛...

LINE Pay再升級 推出「貸款」及「保險」兩大服務

LINE Pay持續提供創新支付應用，今日宣布全新金融服務正式上線，推出「貸款」及「保險」兩大服務。LINE Pay整合...

新台幣午盤大升3.03角 暫收28.603元

美股大跌943點，拖累台股今（29）日盤中大跌逾百點，台北股匯再度脫鉤 ，新台幣午盤勁揚3.03角，暫收28.603元兌...

FED評估數位貨幣 台股處處是機會？

國際貨幣基金(IMF)上週(10/19)舉辦線上虛擬會議，會中討論數位貨幣(CBDC，Central Bank Digital Currency)，美國聯準會(FED)主席鮑爾在會中表示，美國已經針對數位貨幣深入研究...

股匯脫鉤 新台幣一度升逾3角觸28.6元

新台幣今（29）日早盤以28.910元兌1美元，貶值0.4分開出。

王道銀行攜手中山大學 發行40周年認同卡

中山大學慶祝創校40周年，與王道銀行聯合發行「國立中山大學40周年認同卡」，只要持卡消費，即可將消費金額的0.2%捐贈予...

第一金人壽 擬投資不動產

為拉高資金運用效益，第一金控旗下第一金人壽昨（28）日董事會決議，授權董事長陳芬蘭在額度新台幣10億元內，洽談投資雙北地...

國泰世華揪伴 打造共好家園

國泰世華銀行總經理李偉正表示，因應氣候變遷，該行發揮資金中介職能，與各式客戶及利害關係人合作，凝結群體力量共同為永續目標...

熱門新聞

方悅服飾傳潤寅詐貸翻版? 放款銀行名單金額全都露

判決出爐！ 聯電承認侵害營業秘密 以6千萬美元罰金和解

台積電先進製程推手 曹敏率千人團隊超車英特爾

欣興火警 衝擊旺季供貨

史上最大上市案…螞蟻IPO 壽險搶購

「我的婆婆」一哥罹癌友人辦理賠 保險公司看劇揪錯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。