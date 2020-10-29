搶在純網銀開業前 LINE Pay新增線上申貸、繳保費服務

搶在純網銀開業前，LINE Pay加入新的金融服務，今天宣布兩服務上線，推出「貸款」、「保險」兩大新功能。用戶可藉由「貸款」功能來一次瀏覽所有合作銀行提供的貸款專案，「保險」功能則可以繳交富邦產險的汽機車保險、旅平險、健康傷害險及住宅火險保費，可直接掃碼或進行身分查證即時完成保費繳交。

LINE Pay表示，今推出的「貸款」功能，用戶進入「貸款」專區後，可一次瀏覽所有合作銀行提供的貸款專案，並依據自身需求挑選合適的商品，挑選包括快速線上核准、超低利貸款、卡友貸款、大額信貸等類別商品，選定合適的專案後，即可直接連結到各銀行貸款頁面進行申請，用戶無需再一一前往各銀行分別查詢及比較貸款內容，只要透過LINE Pay貸款就能輕鬆選擇符合需求的貸款商品。

貸款首波合作上線銀行，包括中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、渣打銀行。中信銀行推出快速線上核准，標榜線上申貸、核准到撥款全程最快3分鐘；台北富邦銀行針對LINE Pay用戶推出全程線上、快速撥貸、且開辦費0元的富邦J好貸專案；聯邦銀行推出卡友專屬、年利率0.68%起的貸款專案；渣打銀行推出最高350萬、前6期年利率固定1.845%的LINE Pay用戶專屬大額低利專案。

「保險」則提供三大功能，用戶可透過「LINE Pay Money」完成繳交保險費服務，三大功能包括「掃描付款」，用戶打開掃描付款功能，只要掃描紙本帳單QR Code，即可完成繳交保費；另可「即查即繳」，輸入身分證及生日並完成驗證後，即可進行保費查詢及繳交等服務；並可「提醒設定」，用戶完成首次繳費後，系統將會開啟此功能並自動推播提醒用戶繳費。