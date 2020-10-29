快訊

濃煙竄天際！北市信義區中油大樓旁成排起火 連燒32輛機車

我連200天零本土！今境外+3例 分自美、菲、印尼返國確診

富邦產首創 用LINE Pay錢包立即繳車險費

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

為提供消費者更多元的便利繳費管道，富邦產險領先業界與LINE Pay及一卡通攜手合作，推出LINE Pay Money繳保費的新服務，提供「即查即繳」及「掃描付款」兩種繳費方式，前者主要服務投保強制險的廣大機車族群，後者則提供所有持有繳款單的保戶，節省客戶時間，讓繳費更快更便捷。

據金管會最新統計，8月電子支付實質交易額年成長36.37%，使用人數已突破1,000 萬人，顯示電子支付已成為國人行動支付的新寵兒。富邦產險表示，民眾最常使用的繳費管道是持繳款單至超商繳款，今年受到新冠肺炎影響，國人的消費行為由實體轉為線上，因應消費者新型態繳費模式的轉變，富邦產險除了在官網整合保單、繳費、理賠、投保四類共20多項線上服務，讓客戶可更便利搜尋各項服務與資訊之外，今日更進一步宣布開通LINE Pay Money電子支付繳保費服務。

LINE Pay已成為國人常用的行動支付領導品牌，富邦產險搶先成為LINE Pay「保險」專區第一個上架的保險業者，適用險種包含汽機車保險、旅平險、健康傷害險及住宅火險，提供「即查即繳」及「掃描付款」兩種繳費方式。「即查即繳」主要服務投保強制險的機車族群，輸入簡易資料後即可查詢即將續保的強制險保單，提高機車險的續保率；「掃描付款」則是提供給所有持有繳款單的保戶，可透過LINE Pay的條碼讀取器掃描QR Code的方式，選擇LINE Pay Money帳戶付款，即可完成繳費。

為歡慶「保險」專區上線，LINE Pay偕同一卡通祭出繳保費享LINE POINTS回饋的活動，即日起至2020年12月31日止，首次完成繳納本人的富邦產險保費單筆滿$200元，即可獲得LINE POINTS 點數100點回饋及抽抽樂一次，獎項最高送888點LINE POINTS。

LINE Pay

延伸閱讀

GU雙11促銷提前開打！線上購物滿額免運、最低56折優惠

LINE Pay再升級 推出「貸款」及「保險」兩大服務

與已婚男同遊泰國 LINE有親密對話 女辯無曖昧法官不信

大學生因課業受挫嗆隨機砍人 犯恐嚇公眾罪判3月

相關新聞

FED評估數位貨幣 台股處處是機會？

國際貨幣基金(IMF)上週(10/19)舉辦線上虛擬會議，會中討論數位貨幣(CBDC，Central Bank Digital Currency)，美國聯準會(FED)主席鮑爾在會中表示，美國已經針對數位貨幣深入研究...

LINE Pay再升級 推出「貸款」及「保險」兩大服務

LINE Pay持續提供創新支付應用，今日宣布全新金融服務正式上線，推出「貸款」及「保險」兩大服務。LINE Pay整合...

新台幣午盤大升3.03角 暫收28.603元

美股大跌943點，拖累台股今（29）日盤中大跌逾百點，台北股匯再度脫鉤 ，新台幣午盤勁揚3.03角，暫收28.603元兌...

股匯脫鉤 新台幣一度升逾3角觸28.6元

新台幣今（29）日早盤以28.910元兌1美元，貶值0.4分開出。

王道銀行攜手中山大學 發行40周年認同卡

中山大學慶祝創校40周年，與王道銀行聯合發行「國立中山大學40周年認同卡」，只要持卡消費，即可將消費金額的0.2%捐贈予...

第一金人壽 擬投資不動產

為拉高資金運用效益，第一金控旗下第一金人壽昨（28）日董事會決議，授權董事長陳芬蘭在額度新台幣10億元內，洽談投資雙北地...

國泰世華揪伴 打造共好家園

國泰世華銀行總經理李偉正表示，因應氣候變遷，該行發揮資金中介職能，與各式客戶及利害關係人合作，凝結群體力量共同為永續目標...

中租「零卡分期」犀利 品牌家具推出首日成交50萬元

中租控股（5871）旗下主攻消費金融市場的仲信資融「中租零卡分期」業務，與品牌家具店詩肯柚木合作的第一天，沒有宣傳廣告，...

史上最大上市案…螞蟻IPO 壽險搶購

全球最大金融科技獨角獸螞蟻科技將在上海科創板和香港交易所同步上市，市值上看3,100億美元（約新台幣9兆元），將成為史上...

台幣強勢 五壽險備妥銀彈

新台幣對美元昨（28）日盤中驚見28.565元兌1美元，離28.5元心理關卡僅差6.5分。南山人壽、新光人壽都有增提外匯...

央行尾盤出重手 匯價翻貶

受到出口商月底積極拋匯影響，新台幣匯率昨（28）日盤中一度強升3.07角，最高升抵28.565元，創下近九年五個月新高，...

沈榮津：FinTech 資安最重要

行政院副院長沈榮津昨（28）日出席「2020台北金融科技論壇」，對於金融業者導入金融科技（FinTech）過程，他提醒要...

熱門新聞

有利我國半導體大廠！公平會通過ASML併購案

方悅服飾傳潤寅詐貸翻版? 放款銀行名單金額全都露

欣興山鶯廠火警 公司：主要影響CSP部分 損失待評估

新北五大指標豪宅交易背後 全數慘賠出場

判決出爐！ 聯電承認侵害營業秘密 以6千萬美元罰金和解

台積電先進製程推手 曹敏率千人團隊超車英特爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。