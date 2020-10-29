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LINE Pay再升級 推出「貸款」及「保險」兩大服務

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
LINE Pay全新金融服務上線了。 中央社
LINE Pay全新金融服務上線了。 中央社

LINE Pay持續提供創新支付應用，今日宣布全新金融服務正式上線，推出「貸款」及「保險」兩大服務。LINE Pay整合多家銀行貸款專案，用戶只要透過LINE Pay貸款專區，便可即時查詢合作銀行貸款商品，省去一一搜尋的不便； 保險服務則提供三大功能，讓用戶可直接掃碼或進行身分查證即時完成保費繳交。LINE Pay金融服務為840萬用戶帶來全新行動支付體驗，致力成為行動世代中金融科技產業的領導者。

自即日起，用戶在LINE Pay的服務頁面中，可找到「貸款」及「保險」兩大新功能服務。用戶進入「貸款」專區後，可一次瀏覽所有合作銀行提供的貸款專案，並依據自身需求挑選合適的商品，挑選包括快速線上核准、超低利貸款、卡友貸款、大額信貸等類別商品，選定合適的專案後，即可直接連結到各銀行貸款頁面進行申請，用戶無需再一一前往各銀行分別查詢及比較貸款內容，只要透過LINE Pay貸款就能輕鬆選擇符合需求的貸款商品。

LINE Pay「貸款」首波合作上線銀行包括中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及渣打銀行。中國信託銀行推出快速線上核准，標榜線上申貸、核准到撥款全程最快3分鐘； 台北富邦銀行針對LINE Pay用戶獨家推出全程線上、快速撥貸、且開辦費0元的富邦J好貸專案；聯邦銀行推出卡友專屬、年利率0.68%起的貸款專案； 渣打銀行推出最高350萬、前6期年利率固定1.845%之LINE Pay用戶專屬大額低利專案。

「保險」專區提供三大功能，用戶可透過「LINE Pay Money」完成繳交保險費服務。三大功能包括：

1. 「掃描付款」：用戶打開掃描付款功能，只要掃描紙本帳單QR Code，即可輕鬆完成繳交保費。

2. 「即查即繳」： 輸入身分證及生日並完成驗證後，即可進行保費查詢及繳交等服務。

3. 「提醒設定」：用戶完成首次繳費後，系統將會開啟此功能並自動推播提醒用戶繳費，提供便利且貼心的服務。

LINE Pay「保險」專區首家合作保險業者為富邦產險，適用險種包含汽機車保險、旅平險、健康傷害險及住宅火險 ，「掃描付款」提供所有持有繳款單的保戶透過LINE Pay條碼讀取器掃描QR Code的方式繳費，「即查即繳」主要服務投保強制險的廣大機車族群，輸入簡易資料後即可查詢即將續保的強制險保單。

歡慶保險服務全新上線，即日起至12月31日推出透過LINE Pay「保險」專區並使用LINE Pay Money繳納本人之富邦產險保險費滿額即可參加LINE POINTS回饋及抽抽樂活動，首次繳保費且單筆付款金額滿NT$200元，享LINE POINTS 100點回饋，單筆付款金額滿NT$200元則享抽抽樂機會一次，每人不限參加次數，最高可抽LINE POINTS 888點。

LINE Pay

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