滙豐調查：疫情讓ESG融資和投資愈受重視

滙豐集團發布「2020年可持續融資及投資調查報告」顯示，自從新冠肺炎全球大流行以來，亞洲資本市場的參與者相較全球其他地區更加重視可持續融資。

該調查訪問了亞洲地區共325位投資者以及325家發行機構，其中40%的投資者和45%的發行機構表示，此次疫情促使他們加強對於環境、社會和公司治理（ESG）的承諾，該比例超越了全球其他任何地區。

同樣地，在亞洲地區，更多的發行人希望在未來五年內重新分配資本，以因應環境和社會的議題；43%的亞洲發行人預計將做出重大改變，而全球的平均值僅為32%。

滙豐集團ESG解決方案中心主管朱雋賢（Jonathan Drew）指出，此次調查是在疫情爆發期間進行的，因此大部分的經濟體皆處於封鎖狀態，更有機會詢問發行機構和投資者，新冠病毒是如何影響了他們對ESG的看法，並測試受訪者對於不同關鍵議題的看法在疫情之下如何轉變，例如ESG與財務回報、資訊揭露的程度，以及監管機構和利益相關者的期待如何推動可持續發展等。

事實上，滙豐環球研究部門也發現，自從2019年12月中旬以來，ESG評級較高的公司股票表現較全球平均水準高出4.7%。而在氣候相關類股的差距更大，表現比全球同類平均水準高出13%。

滙豐也發現，亞洲地區在全球所有地區中，對於環境和社會問題的承諾最為廣泛；96%的投資者和92%的發行機構認為環境和社會問題非常或有些重要。