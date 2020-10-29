新台幣午盤大升3.03角 暫收28.603元

美股大跌943點，拖累台股今（29）日盤中大跌逾百點，台北股匯再度脫鉤 ，新台幣午盤勁揚3.03角，暫收28.603元兌1美元，持續朝市場所稱彭淮南防線28.5元價位逼近，成交金額則為4.22億美元。

新台幣早盤以28.910元兌1美元，小貶0.4分開出後，隨即強勢升破三關，來到28.6元價位，之後持續高檔盤整，一度觸及28.585元，大升3.21角。

外匯交易員表示，即使台股跟進美股重挫，但目前適逢月底出口商拋匯旺季，加上市場仍看弱美元，以及海外資金回流潮持續，短線仍未見到新台幣有轉弱的趨勢。