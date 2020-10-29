股匯脫鉤 新台幣一度升逾3角觸28.6元

新台幣今（29）日早盤以28.910元兌1美元，貶值0.4分開出。

全球新冠肺炎疫情急速惡化，德國和法國宣布大封鎖，美總統大選前市場充滿著不確定性，巨大恐慌席捲華爾街，美股昨日大跌，道瓊終場重挫943點，台股今天開低後大盤指數持續下殺，盤中一度跌逾200點。

台北股匯則再度上演脫鉤行情，新台幣開低之後，隨即反彈向上，一度觸及28.6元價位，大升3.06角。