中租「零卡分期」犀利 品牌家具推出首日成交50萬元

中租控股（5871）旗下主攻消費金融市場的仲信資融「中租零卡分期」業務，與品牌家具店詩肯柚木合作的第一天，沒有宣傳廣告，就締造單日50萬元交易金額，讓詩肯柚木喜出望外。

仲信資融副總經理張銘聰表示，「中租零卡分期」首創預先提供消費額度，方便消費者結帳時選用分期支付來降低負擔，統計中租零卡女性會員佔六成，20至39歲的會員佔有八成以上，除了持續耕耘消費者市場，也為店家助攻促使業績大幅成長。

張銘聰舉例，中租零卡分期本月27日才剛開始和詩肯柚木連鎖家具合作，推出中租零卡分期會員購物可36期分期付款的服務，結果27日當天，還沒有廣告與任何行銷宣傳動作，客人只是看到告示，就主動使用，讓詩肯柚木與中租零卡分期合作第一天，就有50萬元的分期交易金額，營收激增。

張明聰並表示，中租零卡分期提供比銀行更彈性的付款方案，比方購買百萬元重型機車，中租零卡分期提供分72期付款服務，還有中租零卡會員因為家中裝修需要，主動介紹其裝潢設計師和仲信資融合作，提供至少24期的分期付款，不僅會員自己大幅減輕付款壓力，可以慢慢支付高額裝修款項，仲信資融也因會員推介而增加了合作店家，該設計師也可因為中租零卡分期提供支付服務，得以承攬更多客戶與拉高交易金額。