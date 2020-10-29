中租「零卡分期」犀利 品牌家具推出首日成交50萬元

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

中租控股（5871）旗下主攻消費金融市場的仲信資融「中租零卡分期」業務，與品牌家具店詩肯柚木合作的第一天，沒有宣傳廣告，就締造單日50萬元交易金額，讓詩肯柚木喜出望外。

仲信資融副總經理張銘聰表示，「中租零卡分期」首創預先提供消費額度，方便消費者結帳時選用分期支付來降低負擔，統計中租零卡女性會員佔六成，20至39歲的會員佔有八成以上，除了持續耕耘消費者市場，也為店家助攻促使業績大幅成長。

張銘聰舉例，中租零卡分期本月27日才剛開始和詩肯柚木連鎖家具合作，推出中租零卡分期會員購物可36期分期付款的服務，結果27日當天，還沒有廣告與任何行銷宣傳動作，客人只是看到告示，就主動使用，讓詩肯柚木與中租零卡分期合作第一天，就有50萬元的分期交易金額，營收激增。

張明聰並表示，中租零卡分期提供比銀行更彈性的付款方案，比方購買百萬元重型機車，中租零卡分期提供分72期付款服務，還有中租零卡會員因為家中裝修需要，主動介紹其裝潢設計師和仲信資融合作，提供至少24期的分期付款，不僅會員自己大幅減輕付款壓力，可以慢慢支付高額裝修款項，仲信資融也因會員推介而增加了合作店家，該設計師也可因為中租零卡分期提供支付服務，得以承攬更多客戶與拉高交易金額。

中租 廣告

延伸閱讀

重機獨佔1格汽車停車位　北市議員：建議規定停2輛

雲林警局虎尾、西螺、北港分局長換人 新人今走馬上任

苗栗縣工業會龍頭余增國車禍死亡 地方錯愕與不捨

大自然中體驗異國特色茶席 阿管處新住民茶藝協會合作

相關新聞

王道銀澄清 非方悅服飾詐貸受害銀行

王道銀行（2897）晚間緊急發布澄清聲明，指出今（28）日新聞報導方悅服飾、方富服飾詐貸25家銀行80億元一案，當中提及...

疫情拉警報 資金轉進美元債市避風頭

歐美新冠疫情再度拉警報，為減輕對經濟造成的衝擊，市場預期，歐洲央行將在本周四宣布擴大「抗疫購債計畫」規模，帶動資金提前轉...

「我的婆婆」一哥罹癌友人辦理賠 保險公司看劇揪錯

台劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」結尾出現不少保險相關劇情，保險公司來揪錯。劇情演出一哥昏迷住院時，出現友人代為申請保險金事宜...

花旗招募2021實習生、儲備主管 將舉行線上徵才說明會

延續以數位化推動人才培育的主軸，花旗(台灣)銀行今年打破慣例，將暑期實習生與儲備主管校園說明會全部改為線上進行，於10月...

黃金別急著賣？外銀估金價明年高於2,300美元

今年以來國際金價大幅上漲，8月來到高點每英兩2,072美元，目前雖然拉回1,900美元附近震盪，但仍讓不少國內黃金持有者...

盤中零股交易新制上路 三竹助36家券商更新交易系統

因應甫上路的盤中零股交易新制，三竹資訊（8284）今（28）日宣布，已協助36家券商更新交易系統，新增盤中零股即時報價與...

中租零卡分期成長2.5倍 目標3年會員數衝百萬會員

中租控股旗下仲信資融公司2018年9月推出「中租零卡分期」，中租控股暨仲信資融董事長陳鳳龍指出，中租零卡線上會員已逾40...

新台幣午盤升值2.95角 暫收28.577元

新台幣今天午盤大漲2.95角，暫收28.577元兌1美元，成交金額4.44億美元。

和泰產險推個人資安綜合險 網路霸凌也賠

和泰產險表示，數位生活帶給人們方便快速，現代人已不能沒有網路，但是許多民眾帳號密碼從不更換，進出各大入口網站都用同一套帳...

銀行耗時耗力開發的新系統頻出包 關鍵問題出在哪？

最近多家銀行IT資訊系統頻頻出包！包括台北富邦銀行10月8日更換核心系統不順，連續出包3、4天影響3,000名客戶權益、14日土銀設定「預約交易」亦造成萬名中油員工領不到薪水，延遲13個小時才入帳。金融業更換系統到底難在哪？

新台幣早盤大升逾2角 升破28.6元

新台幣今（28）日早盤以28.890元兌1美元，貶值1.8分開出。

台開金融大樓地下室出售 5.5億元成交

台開昨（27）日公告指出，公司原持有的台開金融大樓地下室樓層進行處分，總面積約1,000多坪，另外還有19個車位，總交易...

熱門新聞

有利我國半導體大廠！公平會通過ASML併購案

慘！勞工領年金100元 勞保僅提存7.16元

欣興山鶯廠火警 公司：主要影響CSP部分 損失待評估

新北五大指標豪宅交易背後 全數慘賠出場

全家攜手金馬獎推中衛時尚防疫口罩 11月4日開放預購

黃金別急著賣？外銀估金價明年高於2,300美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。