公司成立12年來首見 第一金人壽開始布局不動產

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

第一金人壽28日董事會通過，授權董事長在每案上限新台幣4億元之內，分別購買位於台北市的兩個商辦樓層，創下該公司2008年1月2日正式營運，12年多來首次投資不動產紀錄，壽險界側目。

第一金人壽的前身為第一英傑華人壽，第一金控持股51%，英國英傑華集團（Aviva）持股49%，為外國保險集團與國內金控公司共組合資壽險公司首例。2018年1月19日，第一金買下英傑華全數持股，成為第一金人壽100%持股的子公司。

據了解，第一金人壽無論土洋合資時期，抑或第一金經營的這兩年多來，從未有過投資不動產的紀錄。昨日破天荒出手，主因國外投資上限已經瀕臨金管會核准的35%上限，為了提高新台幣資產的收益率，決定開始布建不動產。

熟悉此案人士指出，第一金人壽看中的兩個投資標的，為位於台北市的兩個商辦樓層，每案洽談上限4億元，目前都帶有租約，其中一個租給科技業，另外一個租給金融業，倘若順利買下，預估年化租金收益率都有2.1%以上。

第一金人壽目前可運用資金將近450億元，雖然法規允許保險公司投資不動產的合計上限為可運用資金的30%，但第一金人壽基於風險控管，初期會以不超過可運用資金的5%為目標。

壽險公司高層解釋，國外投資上限瀕臨35%意味，第一金人壽每收進新台幣100元保費，最多只能35元投資在國外，其他的65元得自己想辦法，新台幣存款與債券的收益率都低得可憐，把不動產納入資產組合，成為不得不的選擇。

第一金人壽提高資產收益率的方式，除了新台幣部位新增投資不動產，另也準備拉高外幣保單的銷售比率，從目前約占初年保費四至五成，朝五成以上邁進，畢竟美元等外幣資產的投報率，整體而言還是比新台幣要好。

第一金控 新台幣

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